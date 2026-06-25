Gesponsord Certe academy stimuleert ontwikkeling binnen én buiten de organisatie

Een van de pijlers onder het motto 'Meesterschap in verzekeren' van certe groep is persoonlijke ontwikkeling. Certe academy is daar een belangrijk onderdeel van. HR-directeur Hans Vosjan en CEO Jan Gerbers doen uit de doeken hoe de academy in elkaar zit. "Wij willen persoonlijke ontwikkeling stimuleren binnen én buiten de organisatie."

Bij certe groep is er altijd al aandacht voor opleiden en ontwikkelen, maar ongeveer drie jaar geleden werd er besloten om daar meer vorm aan te geven, legt Hans Vosjan, HR-directeur van certe groep uit. “De ene leidinggevende besteedde er veel aandacht aan, de andere minder. Dat was een van de redenen om met een academy-structuur te starten, zodat ontwikkelen beter ingebed raakte in de organisatie.”

Persoonlijke ontwikkeling

Het startpunt voor ontwikkeling is altijd een goed gesprek tussen leidinggevende en medewerker, zegt Vosjan. “Ga als leidinggevende één of twee keer per jaar met een medewerker in gesprek om samen te ontdekken waar de ontwikkelbehoefte ligt. Zo bieden wij medewerkers bijvoorbeeld een persoonlijk meesterschapstraject aan. Daarin staan vragen centraal als: wie ben je als persoon, waar liggen je talenten, kwaliteiten en valkuilen, en wat heb je nodig om goed tot je recht te komen?’’

Wij geloven in persoonlijke ontwikkeling, omdat mensen die goed functioneren ook beter inzetbaar zijn voor onze organisatie”

Ook kijken we naar competenties en de vraag of iemand op de juiste plek zit binnen de organisatie. Wij geloven sterk in persoonlijke ontwikkeling. Wij geloven in persoonlijke ontwikkeling, omdat mensen die goed functioneren ook beter inzetbaar zijn voor onze organisatie, waarbij ontwikkeling niet altijd hoeft te bestaan uit een opleiding of training.

Leerhuis

De certe academy is een soort ‘leerhuis’ met drie pijlers: vakmanschap, persoonlijk meesterschap en organisatie- en teamontwikkeling, licht Gerbers toe. “Daarop rust onze invulling van meesterschap, waarbij dus niet alleen de vakinhoudelijke ontwikkeling, maar ook persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Onderdeel van het programma is ook de ontwikkeling op team- en organisatieniveau.”

Certe groep verzorgt de opleidingen niet allemaal zelf, maar werkt hiervoor samen met verschillende opleidingspartners. Dat heeft volgens Vosjan een praktische reden. “Alleen al geografisch gezien zou zelf kennisdelen een uitdaging zijn omdat we over het hele land verspreid zitten. We werken met name samen met vaste partijen die ons ondersteunen als het gaat om de vakinhoudelijke ontwikkeling, de persoonlijke ontwikkeling en cursussen die wat meer afstaan van de vakinhoud, zoals een training klantgerichtheid of een cursus Excel. Belangrijk is wel dat die partijen onze cultuur kennen, weten waar we voor staan en dat ook kunnen uitdragen.”

Eigen kennissessies

Daarnaast verzorgt certe groep ook zelf kennissessies. “Als we binnen onze organisatie een expert hebben op het gebied van transportverzekeringen, dan is dat de aangewezen persoon om schadebehandelaars en acceptanten bij te praten over de laatste ontwikkelingen binnen dat vakgebied”, zegt Gerbers.

“En als het gaat om een leiderschapsontwikkelprogramma, vind ik het leuk om iets te vertellen over onze strategie. We kunnen daar een extern iemand voor inhuren, maar ik vind het veel te leuk om het zelf te doen. Het voordeel is dat we elkaar ook nog beter leren kennen. Het is erg waardevol om collega's met veel kennis van een bepaald onderwerp een podium te geven om hun expertise te delen.’’

Over leiderschap gesproken: dat is voor certe groep een belangrijk thema. “Alles staat of valt met goed leiderschap”, zegt Vosjan. “Dat is een hele belangrijke component om je organisatie verder te krijgen. Daarom hebben we een in-house leadership development-traject opgezet in co-creatie met een externe partij.”

Jaarprogramma

Een voorbeeld van de structuur die is aangebracht, is het jaarprogramma dat door de directie wordt opgesteld. Dit opleidingsaanbod is toegankelijk voor alle medewerkers en de belangstelling is doorgaans groot. Een van de onderdelen van het jaarprogramma is bijvoorbeeld oplossingsgerichtheid, één van de kernwaarden van certe groep. “Daar besteden we ook aandacht aan tijdens de periodieke gesprekken tussen medewerker en leidinggevende. Hoe oplossingsgericht ben je? En hoe kun je jezelf daarin verder ontwikkelen? Dat kan uiteindelijk leiden tot een training die daarbij ondersteunt.”

Medewerkers zijn nieuwsgierig naar de mogelijkheden van AI, ook naar de risico's, de ethische vraagstukken en hoe je er op een verantwoorde manier mee omgaat”

Het jaarprogramma sluit bovendien aan op de strategische focus van de organisatie. “Ligt de focus bijvoorbeeld op commercie, dan kijken we hoe we het aanbod op dat gebied kunnen uitbreiden.”

Ook de leergang ‘AI in de praktijk’ maakt onderdeel uit van het programma. “Die zat in no time vol. Het is mooi om te zien dat dit onderwerp zo leeft binnen de organisatie. Medewerkers zijn nieuwsgierig naar de mogelijkheden van AI, maar ook naar de risico's, de ethische vraagstukken en hoe je er op een verantwoorde manier mee omgaat.”

Regionale ontwikkeling

Naast de drie pijlers heeft het opleidingshuis bij certe groep ook een ‘tuin’. Gerbers legt uit wat die inhoudt: “De tuin is gericht op regionale ontwikkeling. Dat is een programmalijn die we invullen met businesspartners, onze ‘medevakidioten’ die ook invulling willen geven aan meesterschap in verzekeren .”

Jan Gerbers: "We willen mensen enthousiasmeren voor het vak."

Met deze regionale invulling wil certe groep de drempel voor ontwikkeling zo laag mogelijk houden. “Een adviseur uit Groningen reist niet snel naar een bijeenkomst in Veenendaal. Dat vindt hij te ver weg, en andersom geldt hetzelfde. Daarom proberen we zoveel mogelijk te werken vanuit regionale hubs.”

Ontwikkelen is binden

Het opleidingsaanbod maakt certe groep niet alleen een kwalitatief sterke organisatie, maar ook een aantrekkelijke werkgever, merkt Vosjan. “Medewerkers waarderen het dat wij volop ontwikkelmogelijkheden bieden. We willen een organisatie zijn waar mensen graag werken, omdat ze hier niet alleen professioneel kunnen groeien, maar ook als persoon. Zodat ze sterker in het leven staan, bewuste keuzes kunnen maken en meer regie ervaren.”

Mensen die zich blijven ontwikkelen, zijn niet alleen beter in hun vak, maar ook een sterkere gesprekspartner voor klanten”

Daar profiteert certe groep uiteindelijk ook zelf van, voegt hij toe. “Mensen die zich blijven ontwikkelen, zijn niet alleen beter in hun vak, maar ook een sterkere gesprekspartner voor klanten, collega's en andere stakeholders.”

Ook hulp op weg naar ondernemerschap

Medewerkers van certe groep worden niet alleen met een opleidingsaanbod gestimuleerd om zich te ontwikkelen. “Vorig jaar zijn we gestart met een initiatief om mensen enthousiast te maken voor het ondernemerschap”, vertelt Gerbers. “Schoolverlaters die interesse hebben om assurantieadviseur te worden, kunnen via onze academy gebruikmaken van PE-modules en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Op die manier willen we mensen enthousiasmeren voor het vak en hen helpen een goede start te maken in de branche.”

We moeten ons vak leuk houden, maar ook het ambacht van de assurantieadviseur levend houden”

Wat Gerbers betreft heeft certe groep ook een rol als rentmeester van het vak. “We moeten ons vak leuk houden, maar ook het ambacht van de assurantieadviseur levend houden. Als er steeds minder onderwijsinstellingen zijn die daarin voorzien, dan hebben wij als branche de verantwoordelijkheid om die rol deels zelf op te pakken.”

Vorig jaar meldden zich drie mensen aan voor het ondernemerstraject. “Zo hebben we iemand begeleid die de ambitie heeft om een bestaand kantoor over te nemen van de huidige eigenaar. Ook hebben we een collega gefaciliteerd die voor zichzelf wilde beginnen. We denken graag mee over oplossingen die het ondernemerschap in onze markt stimuleren en toekomstbestendig maken.”

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