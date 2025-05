Easy Life-baas John Wolbers draait voor tweede keer de cel in

John Wolbers, de man die zo'n twintig jaar geleden met zijn Easy Life veel mensen warm wist te maken voor beleggen in tweedehands levensverzekeringen, maar er vooral zelf beter van werd, moet voor de tweede keer de gevangenis in. De rechter heeft hem schuldig bevonden aan faillissementsfraude.

Wolbers werd in 2012 al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar wegens verduistering met Easy Life. Hij verkocht zo’n twintig jaar geleden veel zogeheten ‘tweedehands levensverzekeringen’: klanten belegden in polissen van veelal Amerikaanse verzekerden die de uitkeringsrechten hadden verkocht aan Easy Life.

Een win-winsituatie, zo leek het: de verzekeringnemer kreeg bij leven al geld voor zijn overlijdensrisicopolis en Easy Life keerde altijd uit aan de beleggende klanten, want iedereen gaat een keer dood. De verkoop van de als obligatielease verkochte constructie verliep grotendeels via intermediairbedrijf Liocorno.

Geen vergunning, beleggingsgelden verdwenen

Maar de constructie maakte vooral het leven van Wolbers makkelijker. Later bleek dat hij samen met compagnon Frank Oosterbosch voor 32.000 euro per maand op de loonlijst stond. In 2008 ging het mis.

De AFM beboette Liocorno omdat het zonder vergunning bemiddelde in effecten en deed meteen aangifte wegens vermoeden van oplichting. De sterftecijfers vielen ondertussen tegen, want Easy Life kon de beloofde rendementen niet waarmaken. Bovendien bleek dat er veel te weinig life settlements waren ingekocht om de beleggers te betalen.

Er volgde faillissement, waarbij de curator constateerde dat er enkele tientallen miljoenen euro’s waren gebruikt voor zaken die geen verband hielden met de bedrijfsvoering. In totaal waren beleggers voor ruim 40 miljoen euro benadeeld. Wolbers werd voor dat bedrag persoonlijk aansprakelijk gesteld en ging daardoor ook failliet. Het boedeltekort in zijn faillissement was in 2018 volgens de curator ruim 78 miljoen euro.

Wolbers en Oosterbosch moesten 3,5 jaar de cel in omdat de rechter oplichting van 500 beleggers en deelname aan een criminele organisatie bewezen vond. Ze zouden samen voor bijna 16 miljoen euro privé hebben besteed aan een luxe levensstijl met zeer dure diners, exclusieve auto's en vastgoedinvesteringen in Nederland, Spanje en Egypte. De procedure liep tot aan de Hoge Raad, maar die velde in 2017 het definitieve vonnis: schuldig.

De luxe diners gingen door

Die straf is uitgezeten, maar de inmiddels 50-jarige Wolbers moet terug naar de cel, nu voor vier jaar. De rechtbank in Den Bosch heeft hem voor de tweede maal veroordeeld, ditmaal voor faillissementsfraude, belastingontduiking, omkoping en valsheid in geschrifte.

Voor de rechter bleek dat hij tijdens zijn privéfaillissement, tussen 2015 en 2019, in totaal ruim 1 miljoen euro verdiende met onder meer de verhuur van exclusieve auto's in Duitsland, de handel in cryptovaluta in het Midden-Oosten en detachering van personeel via het bedrijf op naam van zijn ex-vriendin. Hij was verplicht die inkomsten door te geven aan de curator, maar dat deed hij niet. Wolbers liet ook na om in 2016, 2017 en 2018 aangifte inkomstenbelasting te doen, wat de fiscus een kleine drie ton kostte. "In plaats daarvan besteedde de verdachte het geld voor zichzelf en zijn gezin aan dure auto's, horloges en kleding, exclusieve reizen en luxe diners."

Wolbers kocht daarnaast een medewerker van een elektronicabedrijf om: die regelde banen voor relaties die vervolgens meer uren declareerden dan ze werkten. Volgens het AD gaat het om Siemens. Bovendien sloot de omgekochte medewerker contracten met voorkeursleveranciers waar Wolbers commissie voor kreeg. De omgekochte medewerker krijgt een maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van acht maanden. Dezelfde straf krijgt Wolbers' ex-vriendin, die met een vervalst cv bij Siemens aan de slag ging en betrokken was bij de omkoping.

De verdachte genereerde voor zichzelf en zijn naasten een zodanig inkomen dat zij daarvan een luxe levensstijl konden onderhouden, ten koste van anderen”

Schaamteloos opnieuw gefraudeerd

De voormalige Easy Life-voorman toont weinig zelflerend vermogen, aldus de rechter: "Bij het bepalen van de straf van de hoofdverdachte houdt de rechtbank er rekening mee dat hij kort na het uitzitten van zijn detentie wegens de beleggingsfraude, schaamteloos overging tot het opnieuw op grote schaal plegen van fraude. Hij nam het initiatief om deze delicten te plegen en hij zoog anderen daarin mee. De verdachte genereerde voor zichzelf en zijn naasten een zodanig inkomen dat zij daarvan een luxe levensstijl konden onderhouden, ten koste van anderen."

Omdat de zaak ruim 3,5 jaar vertraging heeft opgelopen, krijgt Wolbers niet de geëiste 54, maar 48 maanden celstraf. De rechter bepaalt dat het vonnis , zodra het onherroepelijk is, gepubliceerd moet worden inclusief de naam van Wolbers. "Dit omdat de rechtbank toekomstige zakenpartners voor de verdachte wil waarschuwen. Daarnaast mag de verdachte vijf jaar lang geen bedrijf leiden."

In de Easy Life-zaak was een bijrol weggelegd voor Frits Rijnaard, jarenlang directeur bij specialist in beleggingsverzekeringen Falcon. In de zomer van 2007 vertrok hij daar plotseling na een dienstverband van twintig jaar. Vlak daarna dook hij op bij Easy Life als commercieel manager. Hij kreeg in 2012 een jaar cel voor zijn betrokkenheid.