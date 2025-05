Gebouwverzekering niet op naam eigenaren: NN hoeft diefstal kabels en leidingen niet te betalen

De beheerder van een gebouw sloot via een adviseur op eigen naam een gebouwverzekering bij NN. Die weigerde terecht uitkering toen inbrekers leidingen, kabels en trapleuningen buitmaakten: de beheerder had zelf geen verzekerd belang, bevestigt de rechtbank.

Een beheerder van een kantoorgebouw waarin units worden verhuurd, sluit via een adviseur een gebouwverzekering bij Nationale-Nederlanden. Het gebouw is eigendom van tien mede-eigenaren. De beheerder en de adviseur vullen samen het aanvraagformulier in: de verzekeringnemer wordt omschreven als 'eigenaar van een gebouw voor verhuur'. Zo komt het ook op de polis te staan.

Machtiging nergens op papier

Begin 2022 wordt er ingebroken in het pand. De inbrekers hebben het voorzien op metalen, want in het hele gebouw worden koperen (water)leidingen, elektriciteitskabels en aluminium trapleuningen verwijderd. De beheerder meldt de schade, maar NN wil niet uitkeren. De mededelingsplicht is geschonden en er is bovendien sprake van onderverzekering, is het argument.

De beheerder stapt naar de rechter, want hij is als gemachtigd beheerder namens de eigenaren van het pand opgetreden en heeft de verzekering gesloten namens de gezamenlijke eigenaren van het pand. Daar blijkt echter niets van uit de voorhanden documenten, constateert de rechtbank, en de beheerder heeft de stelling niet verder onderbouwd. Daarom is het uitgangspunt dat de beheerder de verzekeringnemer is.

En dan is het nog maar de vraag of de beheerder wel een verzekerd belang heeft. Die lijdt immers geen vermogensschade als het gebouw beschadigd raakt of verloren raakt, want de beheerder is geen eigenaar, zo stelt NN. De beheerder stelt daartegenover dat de eigenaren van het pand hem aansprakelijk kunnen houden. Bovendien heeft NN de verzekering continu voortgezet, wat impliceert dat NN akkoord was en is met dit verzekerbare belang, is het verweer.

Belang derde kan gedekt zijn

De rechter gaat nog een stap terug: in een verzekering kan worden opgenomen dat het belang van een derde is gedekt. Dat is hier echter niet gebeurd. Bovendien gaat het in deze zaak om een gebouwverzekering. "Dat betekent dat de verzekering strekt tot vergoeding van vermogensschade die de verzekerde zou kunnen lijden. Een vermogensbelang hoeft niet reeds bij het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst te bestaan. Het moet wel ten tijde van de schadeveroorzakende gebeurtenis bestaan."

In de polisvoorwaarden staat dat er sprake is van een belang als de verzekerde mede-eigenaar is van het gebouw, hierop een ander zakelijk recht heeft, het risico draagt voor het behoud ervan of aansprakelijk is voor het behoud ervan. De beheerder claimt een verzekerd belang gezien de contractuele verplichtingen en de financiële verantwoordelijkheid, maar heeft dat verder niet concreet onderbouwd. Een aangevoerde beheerovereenkomst waaruit een contractuele verbintenis zou volgen om een deugdelijke gebouwverzekering af te sluiten, is niet op tafel gekomen. Daardoor blijft onduidelijk wat precies de afspraak is geweest, constateert de rechter.

Bepaling levert geen machtiging op

Die is het met NN eens dat een bepaling zoals in de bedoelde beheerovereenkomst alleen meebrengt dat de beheerder op naam van de eigenaren een gebouwverzekering moet afsluiten en geen machtiging oplevert om zich als eigenaar van het pand voor te doen. Een eventuele aansprakelijkheid van de beheerder tegenover de eigenaren wegens wanprestatie levert bovendien niet per definitie een eigen vermogensrechtelijk belang bij de schade als gevolg van de inbraak en de diefstal op en daarmee een verzekerd belang.

Dat de verzekering na de diefstal ongewijzigd is voortgezet, betekent daarnaast niet dat NN erkent dat de beheerder een verzekerd belang heeft. Die krijgt dus geen vergoeding uitgekeerd en moet de proceskosten van NN betalen.

Rechtbank Den Haag, gepubliceerd 13 mei 2025