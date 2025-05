Hoeveel bier dronk de bob? Allianz mag alcoholuitsluiting niet toepassen op SVI

De vriendin van een man die tien jaar geleden bij een eenzijdig ongeval om het leven kwam, kan van Allianz alsnog een uitkering tegemoet zien op de schadeverzekering inzittenden (SVI). Het gerechtshof beslechtte onlangs de discussie over het alcoholgebruik van de man en de status van de relatie.

In de vroege ochtend van 23 mei 2015 overlijdt een dertig jarige man na een eenzijdig auto-ongeval. Zijn vriendin vertelt de politie dat het ongeval niet bepaald in een klein hoekje zat die nacht. Met de buren hebben ze de voorgaande avond de kermis bezocht en daarbij zou de overleden vriend zeker dertig glazen en/of flessen bier hebben gedronken. Ook de buren bevestigen dat de man "behoorlijk dronken" was en zeker niet in staat om een voertuig te besturen.

Desondanks heeft hij het gezelschap veilig thuisgebracht. Om kwart over één zou de man hebben gezegd dat hij naar bed ging, aldus de vriendin, maar in werkelijkheid stapte hij in de auto. Hij had een drugsverleden en kampte met een terugval. Het vermoeden is dat hij op pad is gegaan om drugs te halen en op de heenweg is verongelukt. Hij heeft enkele uren in het water gelegen.

De bob

De broer van de vriendin belt de week erna met Allianz om de autoverzekering te beëindigen. "Verzekerde woonde met zijn vriendin", noteert de medewerker. Vervolgens doet de vriendin een beroep op een uitkering onder de SVI. In dat kader komt een schaderegelaar op bezoek en dan vertelt de vrouw een ander verhaal: de kermis was niet zo interessant en rond twaalf uur 's nachts waren zij weer thuis. Haar vriend had hooguit twee glazen bier op omdat hij de bob was. Na thuiskomst is de vriendin samen met een kennis op een aantal paarden gaan passen. Rond kwart voor één kreeg ze nog een foto toegestuurd van haar in bed liggende vriend.

De vraag is verder of het stel samenwoonde. De man blijkt in april bij de vrouw te zijn ingetrokken. Na het huisbezoek betaalt Allianz een voorschot van € 2.500.

Politieverslag

Maar als de verzekeraar bijna een jaar later het proces-verbaal van de politie onder ogen krijgt, met vermelding van de dertig glazen bier, verandert de mening, zeker met een getuigenverklaring waaruit blijkt dat de auto rond kwart over twee in het kanaal lag. Allianz trekt de conclusie dat er ten tijde van het ongeval nog zoveel alcohol in het bloed van de man zat dat het besturen van een auto volgens de wet niet mocht. Er volgt geen uitkering en het voorschot moet worden terugbetaald.

Halverwege 2017 doet Allianz nog een feitenonderzoek en daarin verklaart de vrouw dat zij zelf een huis had gehuurd, waar haar vriend in augustus 2014 bij is ingetrokken. Daarvoor woonden zij al samen op het adres van haar ouders. Van het gesprek met de politie, vlak na het ongeval, weet zij niets meer.

Uit bankafschriften blijkt dat het slachtoffer maandelijks geld overmaakte op de bankrekening van zijn vriendin. Tot slot heeft de woningbouwvereniging verklaard dat de vrouw hoofdhuurder was omdat het stel boven de inkomensgrens zat voor een sociale huurwoning. Allianz weigert (ook) uitkering op de SVI omdat het stel geen gezin vormde.

Rechter: wel bewijs samenwonen, geen bewijs drankgebruik

Maar de rechter wijst de eis van de vrouw om vergoeding van de kosten van gederfd levensonderhoud en kosten van lijkbezorging in 2023 toe. De rechter vindt dat is bewezen dat de twee in gezinsverband samenwoonden. Allianz heeft bovendien niet kunnen aantonen dat de man onder invloed was van alcohol.

Hof: vrouw gerechtigd tot uitkering

Allianz gaat in beroep: er is geen zogeheten onderlinge financiële verstrengeling tussen de vrouw en het slachtoffer en de alcoholuitsluiting is wel degelijk van toepassing, is het betoog bij het gerechtshof.

Dat stelt vast dat volgens de wet vergoeding van schade door het derven van levensonderhoud mogelijk is als er sprake was van samenwonen, de overledene geheel of gedeeltelijk in het onderhoud van het gezinslid heeft voorzien en aannemelijk is dat het gezinslid redelijkerwijze niet in zijn levenshoud kan voorzien. Met betrekking tot de kosten van lijkbezorging gelden geen specifieke eisen: die kosten moeten sowieso worden vergoed.

De vrouw heeft voldoende aangetoond dat zij met de overledene samenleefde en dat hij mede in haar levensonderhoud voorzag. Dat hebben diverse getuigen verklaard en bovendien heeft de politie voor het ‘slechtnieuwsgesprek’ aangeklopt bij het adres waar zij woonde, “wat erop duidt dat ook de politie ervan uitging dat dit ten tijde van het ongeval het woonadres van de partner was”.

Allianz kan geen beroep doen op de redelijkheid en billijkheid met het argument dat beiden ten onrechte aanspraak hebben gemaakt op een sociale huurwoning en mogelijk huurtoeslag. Verder is sprake van "enige financiële verstrengeling", aldus het hof, doordat de man aan zijn werkzoekende vriendin maandelijks een bedrag overmaakte.

Drankmisbruik niet bewezen

De vrouw kan als gerechtigde worden aangemerkt. Maar mag Allianz uitkering weigeren wegens overmatig alcoholgebruik? Nee, want dat is niet bewezen, oordeelt ook het hof . Uit het medisch onderzoek dat is uitgevoerd op het lichaam van het slachtoffer, bleek niet dat hij voor het ongeval alcohol tot zich heeft genomen. De urine is alleen onderzocht op de aanwezigheid van drugs en niet op alcohol.

De enige aanwijzing dat het slachtoffer niet meer mocht rijden, is het rapport van de politie. Daarin staat onder ‘bijzonderheden’: “Volgens verklaring vriendin was het slachtoffer onder invloed van drank.” Maar dat ziet het hof niet als extra aanwijzing, “omdat uit niets blijkt dat aan deze ‘bijzonderheid’ andere omstandigheden ten grondslag liggen dan het verslag van het slechtnieuwsgesprek.”

Bovendien is een slechtnieuwsgesprek niet bedoeld om onderzoek te doen of vragen te stellen. Een van de politiemensen weet nog wel dat er verbazing was dat de man in de auto was gevonden, omdat hij gedronken had. Maar over het aantal gedronken glazen lopen de verklaringen uiteen.

De betrokkenen verklaren niet dat ze gezien hebben dat de man op de avond voor het ongeval grote hoeveelheden alcohol tot zich heeft genomen. Buiten de feesttent mocht niet gedronken worden en de man is maximaal een uur in de tent geweest: erg kort voor het achteroverslaan van vijftien tot dertig biertjes. Ook blijkt nergens dat de man na thuiskomst nog veel heeft gedronken, zo concludeert het hof.

Allianz moet de vriendin alsnog een uitkering betalen.