Kifid: verzekeraar mag polisvoorwaarden verstrekken via Mijn-omgeving

Bij het online afsluiten van een verzekering moet de verzekeraar de verzekeringsvoorwaarden op de juiste manier ter hand stellen. Uit een vandaag gepubliceerde Kifid-uitspraak blijkt dat het verstrekken van de voorwaarden via de Mijn Centraal Beheer-omgeving een juiste manier van ter hand stellen is.

De geschillencommissie geeft met de uitspraak voor het eerst invulling aan een oordeel van de commissie van beroep uit juni vorig jaar, waarin (kort gezegd) werd bepaald dat een website ook kan worden begrepen onder de in Europese richtlijnen gehanteerde definitie van 'duurzame drager' waarmee polisvoorwaarden worden verstrekt.

Verhuizen met peperdure pinkring

Een man met een online afgesloten Kostbaarheden Buitenshuisverzekering van Centraal Beheer helpt een vriend op een natte en stormachtige dag in mei 2023 met verhuizen. Dat gaat wat gehaast, er wordt steeds van de woning naar de verhuiswagen gerend. Op een zeker moment merkt de helpende verhuizer dat hij met zijn witgouden pinkring met diamanten achter meubels blijft haken. Daarna doet hij handschoenen aan. Bij thuiskomst ontdekt hij echter dat hij de forse ring, die bijna het eerste vingerkootje van zijn pink bedekte, is verloren. Hij meldt het voorval bij Centraal Beheer, want de ring - een erfstuk van zijn oma - is € 10.000 waard, zo is in 2020 door een taxateur vastgesteld.

Maar Centraal Beheer wijst de claim af: de man had voorzichtiger moeten zijn. In de voorwaarden staat immers dat schade die ontstaat doordat de verzekerde 'de normale voorzichtigheid niet in acht neemt', niet is verzekerd. De man is het er niet mee eens. Hij vindt dat de verzekeringsvoorwaarden niet op de juiste manier aan hem zijn verstrekt, zodat hij er geen kennis van heeft kunnen nemen en dus niet wist dat hij voorzichtiger had moeten zijn.

Voorwaarden kunnen gedownload worden

Centraal Beheer wijst erop dat aan de verzekerde uitvoerig is toegelicht. Hem is verteld hoe hij bij het online aangaan van de verzekering de voorwaarden heeft ontvangen en heeft kunnen opslaan, zodat hij deze op een later moment én ongewijzigd kon raadplegen. Zo kan de verzekeringsaanvraag pas worden ingediend als iemand heeft verklaard dat hij de voorwaarden kan downloaden en opslaan en dat hij ze heeft gelezen en er akkoord mee is. Ook heeft de man ingestemd met het jaarlijks per e-mail ontvangen van het nieuwe polisblad en de voorwaarden in zijn Mijn Centraal Beheer-omgeving . Vanuit die Mijn-omgeving kan hij het polisblad en de voorwaarden als pdf opslaan; bij het aanklikken van de voorwaarden wordt het bestand eerst automatisch gedownload op het apparaat van de consument en pas daarna geopend; ook dan wordt gewezen op de mogelijkheid de voorwaarden op te slaan. Eenmaal opgeslagen kan de verzekeringnemer de voorwaarden voor onbeperkte tijd raadplegen en zonder dat de verzekeraar deze informatie kan wijzigen.

Die argumentatie overtuigt de geschillencommissie: de verzekeraar heeft de verzekeringsvoorwaarden op een juiste manier aan de consument ter hand gesteld. "Met het verstrekken van de voorwaarden via de Mijn-omgeving heeft de verzekeraar een manier gevonden die gelijkwaardig is aan het ter hand stellen van voorwaarden in fysieke vorm, zoals op papier."

Onvoldoende voorzichtig

Alles goed en wel, maar was de verzekerde dan onvoorzichtig? Ja, oordeelt Kifid. "Hij had kunnen weten dat hij bij de verhuizing verlies of beschadiging van zijn pinkring minder snel zou opmerken. Met gemak

had hij de schade kunnen voorkomen door zijn ring voor de verhuizing thuis af te doen of door de ring tijdens de verhuizing goed op te bergen. Ook was er geen sprake van een moment van onbedachtzaamheid. De verzekeraar mag zich beroepen op het feit dat de consument niet normaal voorzichtig is geweest met zijn pinkring."

De uitspraak is bindend.