Gesponsord 'Goede verzuimpreventie geeft mkb rust en bespaart kosten'

Voorlezen

Een werknemer is meer dan het werk dat hij of zij doet, vindt Daan Berkhoff, mede-eigenaar van modebedrijf Humanoid. Het bedrijf is klant van Nationale-Nederlanden en heeft de verzuimverzekering met preventiepakket. "In de dynamische wereld van de mode is het belangrijk om niet alleen te focussen op de nieuwste trends, maar ook op de gezondheid van je werknemers."

Vanaf het prille begin is adviseur Jogchem Dieleman van Dieleman Financiële Vormgevers betrokken bij het nieuwe Humanoid. “Wij zijn in contact gekomen met het bedrijf via een bevriende fiscalist. Nieuwe relaties gaan bij ons meestal via via. Dat is de beste reclame.”

Benieuwd naar het hele verhaal van Daan Berkhoff? Hij deelde hoe zijn bedrijf met succes een gezonde en productieve werkomgeving creëert.

Al direct was het Dieleman duidelijk dat Berkhoff en zijn team een goede en verantwoorde start wilden maken. Ook als het gaat om het verminderen van risico’s. “Wij brengen met nieuwe klanten altijd eerst de risico’s in kaart. Verzuim is er daar één van. Dat kan voor kleinere bedrijven namelijk een sluipmoordenaar zijn. Als één of twee werknemers uitvallen, lopen loonkosten en andere verplichtingen door. En je moet in deze krappe arbeidsmarkt voor vervanging zorgen. Dan kun je als bedrijf meteen in de problemen komen.”

Goede regeling bespaart kosten

Samen met de klant kijkt Dieleman waar de verzuimverzekering aan moet voldoen. Wat moet er geregeld worden? Wil je er ook arbodienstverlening in opnemen? En wil de klant ondersteuning in preventie? Dieleman raadt mkb-bedrijven eigenlijk altijd een uitgebreider pakket aan, inclusief arbodienstverlening en preventie. “Als je het meteen goed regelt, bespaar je op langere termijn kosten. Maar misschien nog belangrijker: als mkb-ondernemer heb je al genoeg aan je hoofd. Dan is het prettig dat je ondersteuning krijgt bij preventie, verzuim en re-integratie. De zekerheid dat het goed geregeld is, geeft rust.”

Het preventiepakket

Op basis van het risico-onderzoek vergelijkt Dieleman offertes. “Ik ga altijd uit van het klantbeginsel: wat heeft mijn klant nodig en wie biedt dat aan? In dit geval was het simpel. Nationale-Nederlanden kwam er als beste uit. Ook omdat hun aanbod afgestemd is op de detailhandel. Voor relatief weinig geld konden we daar een preventiepakket bijsluiten. Dat maakte het voor de klant extra aantrekkelijk.”

Begeleiden van de klant

Het sluiten van de verzekering was niet ingewikkeld. “Zeker voor een klant als Humanoid, die een nieuwe start maakt. Want je hoeft geen bestaande ziektegevallen mee te nemen. Natuurlijk begeleiden wij de klant. Maar dat was in dit geval vooral uitleggen hoe je de werknemersgegevens invoert in de online omgeving van Nationale-Nederlanden.”

Als je het meteen goed regelt, bespaar je op langere termijn kosten”

Het voordeel van het preventiepakket vindt Dieleman dat het bedrijf er zo actief aan werkt om verzuim te verkorten en voorkomen. “En daar heeft ook de adviseur voordeel van. Want bij minder verzuim neemt de schadelast af.”

Totaalrelaties

Daar komt nog iets bij. “Onze klanten zijn bijna altijd totaalrelaties. Ze bellen mij met allerlei vragen over geldzaken en verzekeringen. Maar preventie is niet ons specialisme. Dan is het goed als de klant daarvoor contact kan opnemen met de specialisten en partners van Nationale-Nederlanden. Dat ervaar ik niet als bedreigend. Sterker nog: het belang van de klant is ook ons belang.”

Dit artikel is gesponsord door Nationale-Nederlanden .