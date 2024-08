Partnerparade AMdag 2024. In de spotlights: Avéro Achmea

Nina van de Poll

Delen

In deze serie richten we de spotlights op diverse partners die op 5 november aanwezig zijn op de AMdag in De Fabrique in Utrecht. Deze week vervolgen we de Partnerparade met schade- en inkomensverzekeraar Avéro Achmea.

Avéro Achmea op de AMdag 2024 Avéro Achmea is voornamelijk aanwezig op de AMdag om verbinding te zoeken met intermediairs en andere adviseurs uit de branche. De focus ligt hierbij op risicomanagement en risico-gestuurd adviseren. De verzekeraar besteedt onder andere aandacht aan de vraag hoe het intermediair precies risico’s in het werkveld waarneemt, hoe ondernemers denken en wat de allernieuwste ontwikkelingen zijn. Zij waren ook op de AMdag! Dit vinden eerdere bezoekers van de AMdag Op de stand van Avéro Achmea en tijdens het AMdiner ligt de nadruk dan ook voornamelijk op hoe het vak van het intermeidiar zich ontwikkelt en wat voor nieuwe kansen en risico’s dit oplevert. Bij de stand van Avéro Achmea kun je hierover op een laagdrempelig manier met elkaar in gesprek, onder het genot van een uitstekend kopje koffie, gemaakt in hun eigen Cafémini! Risico’s managen in VR Naast een eigen barista neemt Avéro Achmea dit jaar ook een heuse VR-experience mee naar de AMdag. Naast het praten over risicomanagement en hun presentatie hierover in het Insights Café kun je nu ook zélf in de huid van een risicomanager kruipen. Zet de VR-bril op en ervaar zelf hoe je risico’s kunt ‘ontlopen’. Begeef je door een virtuele werkomgeving, spot de risico’s en vooral; kom in actie! Kom op de AMdag 2024 langs bij de stand van Avéro Achmea als je onder meer over risicomanagement van gedachte wilt wisselen! Kom ook naar de AMdag 2024! Meld je hier aan! Over Avéro Achmea Avéro Achmea zet zich in voor het duurzame succes van de financieel adviseur. De zakelijke schade- en inkomensverzekeraar richt zich primair op het intermediaire kanaal en brengt risico-gestuurd adviseren continu onder de aandacht. Avéro Achmea combineert kennis over verzekerbare én onverzekerbare risico’s en ondersteunt adviseurs in hoe ze dit alles kunnen integreren in hun adviesgesprekken en werkwijze.