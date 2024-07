Dit vinden eerdere bezoekers van de AMdag

Op 5 november komt de verzekeringssector opnieuw samen in De Fabrique in Utrecht voor hét netwerkevent van de branche. Het evenement, dat dit jaar voor de 33e keer plaatsvindt, trok door de jaren heen al duizenden bezoekers en leverde hen waardevolle ervaringen, contacten en ideeën op. Deelnemers Ronald van den Ouden van Van den Ouden Advies, Marjolein Boere van Het Groene Huis en Herbert-Jan van Dijk van Allianz delen hun ervaringen.

Delen

Voor Ronald van den Ouden is de AMdag onder andere een belangrijke dag om waardevolle inzichten te verkrijgen over de meest recente ontwikkelingen in de verzekeringssector. Door gesprekken met branchegenoten en het bijwonen van diverse presentaties blijft hij op de hoogte van de nieuwste technologieën, toepassingen en trends.

Ook bij Herbert-Jan van Dijk is dit het geval. Zo is bij hem van de vorige editie met name de presentatie van neurowetenschapper Ayca Szapora, die op een interactieve en humorvolle wijze de bezoeker meenam in het onbewuste, blijven plakken.

AMdag 2024 Dit kun je verwachten!

Van den Ouden benadrukt de inspiratie die veel sprekers met zich meebrengen. Boere beaamt dat de inspiratie die ze op de AMdag opdoet haar weer nieuwe energie geeft om binnen haar eigen bedrijf met frisse ideeën aan de slag te gaan.

Ook legt ze de nadruk op de waarde van netwerken, zowel met nieuwe als bekende collega-adviseurs en ketenparners. Dankzij de AMdag heeft haar bedrijf onder andere een samenwerking met De Goudse opgezet, had ze een vruchtbaar gesprek met Centraal Beheer én is er een prettige samenwerking met NN ontwikkeld.

Veranderende karakter AMdag

Van den Ouden merkt op dat de opzet van de AMdag in de loop der jaren is veranderd. Wie denkt dat de AMdag een ietwat stijve en formele aangelegenheid is met mannen en vrouwen strak in het pak, komt bedrogen uit.

Tegenwoordig hangt er een zakelijke én ontspannen sfeer op de AMdag. Bezoekers worden actief uitgedaagd op de stands en de creatieve ideeën van de standhouders zorgen voor talloze interactieve ervaringen.

AMdag 2024 Meld je nu aan!

In mijn optiek kan de AMdag worden gezien als dé marktdag van verzekerend Nederland: de keten is hier in zijn geheel vertegenwoordigd. Adviseurs, serviceproviders, volmachten, verzekeraars en toeleveranciers zijn allemaal aanwezig.” — Herbert-Jan van Dijk, Allianz

Kom daarom op 5 november naar de AMdag!

Volgens Ronald van den Ouden is de AMdag absoluut de moeite waard om een dag voor vrij te houden. De combinatie van een inspirerende locatie, gastvrijheid en een goedgevulde dag vol inzichten van experts geeft je nieuwe energie om weer aan de slag te gaan binnen je eigen bedrijf.

Marjolein Boere wijst op de unieke kans om te leren van de laatste trends en technologieën, je eigen kennis te delen en tegelijkertijd waardevolle contacten binnen de verzekeringsbranche te leggen en aan te halen. Kortom: het is een investering in jezelf én in je carrière die zeker de moeite waard is.