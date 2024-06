Dit kun je verwachten op de AMdag 2024!

Het is nog even geduld hebben, maar op 5 november is de AMdag terug! Langzaam maar zeker krijgt de invulling van het programma stevig vorm. Bij deze alvast een eerste overzicht van wat je te wachten staat op hét event voor de verzekeringsbranche!

Ook dit jaar is De Fabrique in Utrecht weer het toneel om branchegenoten te ontmoeten. In 2024 komen opnieuw verschillende, bij vaste bezoekers inmiddels bekende, onderdelen terug.

Ted Talk Arena’s

In De Jungle der Overtuiging en het Circus der Inspiratie nemen experts je opnieuw mee op avontuur en maken ze je wegwijs in het oerwoud van de financiële dienstverlening.

Verwacht hier sessies over de nieuwste producten, diensten en ontwikkelingen binnen de branche. Dit alles vormgegeven in korte, krachtige en vooral inspirerende Ted Talks.

In ons First Dates Café vind je (misschien) niet je nieuwe liefde, maar wel waardevolle nieuwe zakelijke relaties! Maak in ons café gebruikt van de mogelijkheid om te speeddaten met branchegenoten en laat je door elkaar inspireren. Plan een gesprek in met behulp van onze netwerkapp en wij zorgen voor wat te drinken en een hapje, zodat jij je volledig kunt richten op je date.

Insights Café

In het Insights Café komen verschillende sprekers aan het woord om je te inspireren, informeren en je aan het denken te zetten. En waar kan dit nou beter dan in de kroeg? De eerste sprekers in het Insights Café zijn inmiddels bekend en dat zijn niet de minste!

Peter Heerschop

De eerste spreker vereist eigenlijk eigenlijk geen introductie. Peter Heerschop is een gerenommeerd cabaretier, acteur en columnist, onder andere bekend van zijn voormalig wekelijkse column ‘Lieve Marianne’ op 538. Daarnaast is Heerschop te zien als acteur in het televisieprogramma ‘Jeuk’ en is hij zelfbenoemd ‘Minister van Enthousiasme’ in zijn eigen solocabaret.

Naast dit alles is Heerschop ook een veelgevraagd spreker. Als hij spreekt, worden de lachspieren gekieteld en het bewustzijn in beweging gebracht. Met simpelweg zijn eigen belevenissen als voedingsbodem: grappige situaties, totale mislukkingen, drama en humor, tegenslag en voorspoed.

Laat de Minister van Enthousiasme je op de AMdag aan het denken zetten, inspireren en vooral ook een glimlach op je gezicht toveren!

Jarno Duursma

Jarno Duursma is technologie-expert, schrijver, trendwatcher en spreker op het gebied van digitale technologie. Hij schreef vier boeken, onder andere over kunstmatige intelligentie, creatieve machines, deepfaketechnologie en blockchain.

Duursma is veelvuldig te zien in dagbladen en in landelijke media zoals EenVandaag, de NOS en RTL4. Ook schrijft hij opiniestukken voor onder andere het FD, NRC en de Volkskrant. Als spreker staat hij bekend om zijn inspirerende, energieke en begrijpelijke wijze van presenteren.

Hij zal je op de AMdag alles vertellen over de mogelijkheden en de gevaren van AI voor de financiële dienstverlening!

Gina Doekhie

De missie van Gina Doekhie is om de (online) wereld een beetje veiliger. Door de bewustwording rond cybercriminaliteit te vergroten en te leren hoe je jezelf kunt beschermen tegen digitale dieven. De voormalig forensisch onderzoeker en huidig cybercrime-specialiste en gerechtelijk deskundige spreekt gepassioneerd en aanstekelijk over haar werk en thema’s als digitale veiligheid en weerbaarheid, cybercrime en cybersecurity.

Tijdens de AMdag zal Gina je alles leren over de gevaren van cybercrime. Zowel voor jou in je privéleven als in je zakelijke bestaan. Ook brengt ze je direct op de hoogte van de nieuwste trends en vormen van cybercrime. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.