Partnerparade AMdag 2024. In de spotlights: Arag

Nina van de Poll

In deze serie richten we de spotlights op diverse partners die op 5 november aanwezig zullen zijn op de AMdag in De Fabrique in Utrecht. We trappen deze week af met rechtsbijstandsverzekeraar én meervoudig deelnemer aan de AMdag, Arag.

Delen

Voor Arag is de AMdag vooral dé dag om bestaande relaties te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen. Doordat het distributiekanaal van Arag zowel uit volmachten, serviceproviders als het provinciale kanaal bestaat, beschikt de rechtsbijstandsverzekeraar over een erg uitgebreid netwerk. Hun aanwezigheid op de AMdag stelt Arag in staat om in één dag in contact te komen met een groot deel van dit netwerk, de banden aan te halen én deze verder te versterken. Ook interessant AMdag 2024: de inschrijving is geopend! Aanwezigheid AMdag Hoewel de precieze invulling van de Arag-stand voor deze editie van de AMdag nog moet worden vormgegeven, werd het bedrijf in voorgaande jaren niet enkel vertegenwoordigd door collega’s van commercie. Arag nodigt vaak ook juristen uit, om hen kennis te laten maken met adviseurs en andersom de financieel dienstverleners ook meer inzicht te geven in het werk van juridische professionals. Bovendien brengt Arag vaak een eigen barista en een bar mee naar de AMdag en worden er leuke winacties georganiseerd. Zo kon je onder andere een balletje trappen om een heuse 'VAR-experience' te winnen, waar veel aanwezigen overduidelijk wel oren naar hadden. Vruchtbare samenwerkingen De AMdag dient voor Arag ook als een platform voor het opzetten van inspirerende en vruchtbare samenwerkingen. Zo gaf Arag op de AMdag twee jaar geleden samen met Hulphond Nederland een stand vorm. Arag is al jaren partner van Hulphond Nederland, een organisatie die honden traint om mensen met fysieke en psychische zorgbehoeften te ondersteunen. AMdag 2023 Zo zag het eruit! Om het belang van deze stichting extra onder de aandacht te brengen, zette Arag samen met Hulphond Nederland een stand op, waarbij onder andere een mindervalide dame met haar hulphond aanwezig was om te vertellen over haar leven met een hulphond. Ook was er een leuke winactie waarbij bezoekers van de stand het aantal pluche hulphondjes in een glazen bak konden raden. Dit is Arag Arag is een internationaal en onafhankelijk familiebedrijf en streeft ernaar om het recht toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen. In hun ogen moet iedereen toegang hebben tot goede juristen en advocaten, die weten hoe ze zaken weer recht kunnen zetten. Met een team van ruim achthonderd professionals behandelen ze jaarlijks meer dan zestigduizend juridische conflicten. Arag beter leren kennen? Kom dan op 5 november naar de AMdag! Maak een praatje met Arag en ontdek hoe ze dit jaar invulling hebben gegeven aan hun stand! AMdag 2024 Meld je nu aan!