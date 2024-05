AMdag 2024: de inschrijving is geopend!

De AMdag is terug! De 33e editie van hét evenement voor de verzekeringsbranche vindt plaats op dinsdag 5 november. Meld je nu alvast aan!

Delen

Net zoals de afgelopen drie edities is de Fabrique in Utrecht weer het toneel voor de AMdag; dé plek waar jij met andere professionals uit de branche samenkomt en ideeën deelt. De AMdag heeft sinds de eerste editie in 1991 veel vernieuwingen ondergaan, maar samenkomen, samen delen en samen sparren over de toekomst van de branche staan nog altijd centraal.

Kom je ook? Meld je nu aan!

In de komende maanden wordt er meer bekend over de precieze invulling van het programma. Verwacht in ieder geval energieke Ted Talks, veel ruimte om branchegenoten te ontmoeten en inspirerende sprekers, zoals cabaretier Peter Heerschop, AI-expert Jarno Duursma en cybercrime-deskundige Gina Doekhie!

Aftermovie AMdag 2023

Wordt dit je eerste AMdag, of wil je nog even kijken hoe het er vorig jaar aan toe ging? Bekijk hier de aftermovie van de vorige editie!