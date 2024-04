Het evenementenproduct voor motorrijtuigen van de Vereende

De lente is officieel van start gegaan. Met de komst van de lente begint ook het evenementenseizoen. Het is soms verbazingwekkend om te zien wat voor motorrijtuigevenementen er allemaal in Nederland georganiseerd worden. Erg leuk om naar te kijken, maar vooral bijzonder om te verzekeren.

De Vereende biedt geen dekking voor volledige evenementen, maar denkt mee als er motorrijtuigen in het spel zijn en het publiek goed beschermd moet worden.

Geen Wam of AVB dekking

Stel, iemand organiseert een autocross en heeft daarbij een mooie baan opgezet compleet met omheining en een afzetting waarachter het publiek op een veilige afstand staat. Een van de motorijtuigen raakt de omheining waardoor een onderdeel van het voertuig het publiek invliegt. Een toeschouwer raakt gewond aan zijn arm. De ‘crossauto’ is WA verzekerd en de organisator heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten. Zou verzekerd moeten zijn… toch?

Voor de meeste motorrijtuigen geldt een verplichte aansprakelijkheidsverzekering, de WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen). Op grond van de WAM is schade veroorzaakt aan anderen door deelname aan snelheids- en behendigheidsritten, en dus ook motorrijtuigevenementen, meestal uitgesloten.

Daarnaast is op de AVB vaak schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig uitgesloten. De schade van de toeschouwer, zoals in het voorbeeld, zou dan niet verzekerd zijn. De evenementenverzekering voor motorrijtuigen van de Vereende biedt geen WAM of AVB dekking, maar vangt wel het gedeelte op dat normaal gesproken buiten deze dekkingen valt.

De evenementenverzekering

Deze verzekering is bestemd voor motorrijtuigevenementen (zoals een autorodeo, autocross, 4x4 behendigheid, zitmaaierrace, motor-, quad- of brommercross.), maar ook voor kartbanen en truck- en tractorpulling.

De evenementenverzekering van de Vereende biedt dekking voor schade die deelnemers van het evenement met hun motorrijtuig (of onderdelen daarvan) toebrengen aan anderen dan deelnemers, zoals aan toeschouwers en omstanders die buiten de baan achter een afzetting staan. Ook schade aan hulpdiensten zoals EHBO, brandweer en politie, die zich binnen de afzetting bevinden voor het verlenen van hulp, is verzekerd. De bestuurder van het motorrijtuig zelf is niet verzekerd. Ook aansprakelijkheid tussen deelnemers onderling is niet verzekerd. Er is geen mogelijkheid om aanvullende dekkingen af te sluiten.

Het verzekerde bedrag voor schade is € 1.000.000 per gebeurtenis en € 3.000.000 per evenement. Er is een eigen risico van toepassing van € 500 per gebeurtenis. Afhankelijk van het soort evenement kan het eigen risico ook worden aangepast. Klanten kunnen een offerte aanvragen via het portaal van de Vereende.

