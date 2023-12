Dit zijn de verzekerings- en hypotheektalenten van 2023

De AM top 25 talent 2023 is bekend. In de lijst staan zowel jonge professionals uit de verzekerings- als uit de hypothekensector.

De kandidaten voor de AM top 25 talent 2023 zijn voorgedragen door hun werkgever of branchegenoten. Op peildatum 31 december 2023 waren ze niet ouder dan dertig jaar. Bovendien werkten ze op dat moment maximaal drie jaar in hun huidige functie. Allemaal hebben ze grote ambities in de verzekerings- of hypothekensector.

Talenten uit de hypothekensector

Tot vorig jaar stelde AM jaarlijks een lijst met alleen verzekeringstalenten samen, waardoor talentvolle young professionals op het terrein van hypotheken en financiële planning veelal buiten de boot vielen. Daarom is er nu één lijst: de AM top 25 talent .

Lees ook Deze 9 jonge professionals kunnen al rekenen op een plek in de AM top 25 talent

Aan de lijst is een rondetafelgesprek gekoppeld, waar een aantal jonge professionals aan deelnemen. Tijdens het rondetafelgesprek bij Adfiz in Amersfoort bespraken ze verschillende zaken die in de branche spelen. Voor het eerst schoven twee talenten uit de hypothekensector bij het gesprek aan. Het verslag hiervan wordt later deze week gepubliceerd.