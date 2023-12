Deze 9 jonge professionals kunnen al rekenen op een plek in de AM top 25 talent

De eerste negen jonge professionals die in de AM top 25 talent 2023 staan zijn bekend. Zij kwamen bij elkaar bij Adfiz in Amersfoort om van gedachten te wisselen over verschillende zaken die in de branche spelen. In de derde week van december wordt de complete lijst bekendgemaakt op AMweb.