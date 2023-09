Dit zijn de 10 best gelezen artikelen op AMweb in september 2023

Op AMweb is hypotheekadviseur al lange tijd hét woord dat de meeste bezoekers weet te trekken. Trek daar studieschuld bij op en het artikel over de hypotheekadviseur die blundert met een studieschuld staat direct met stip op 1 in de lijst van meest gelezen artikelen van de maand september. Al is woekerpolis met een inhaalslag bezig.