Trammelant om tuinaanleg: Turien krijgt tik van Tuchtraad

De zaak was voor Kifid al beslecht. Turien & Co zegde per ongeluk dekking toe voor een tuin met forse stormschade, maar hanteerde per ongeluk nog niet geldende polisvoorwaarden. Het bedrijf trok daarop de dekking weer in, maar moest daar later weer op terugkomen. Kifid berekende een schadebedrag van ruim 27.000 euro. Maar voor de klant was de kous nog niet af, die wilde Turien ook berispt zien door de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (TFD).