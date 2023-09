ASR teruggefloten: strafrechtelijk verleden chefkok niet bewust verzwegen

In hoeverre is het voor het afsluiten van een schadeverzekering noodzakelijk om te vermelden dat de chefkok, tevens broer van de eigenaar van de horecagelegenheid, een strafrechtelijk verleden heeft? Als diegene ook bestuurder van het restaurant blijkt te zijn, zou dat zeer noodzakelijk zijn geweest. In deze zaak blijkt dat niet het geval te zijn, of in ieder geval niet aantoonbaar. ASR wordt daarom in hoger beroep teruggefloten en moet de schade als gevolg van brand in het restaurant - tot een bepaalde hoogte - wél vergoeden.