Themaweek diversiteit en inclusie met activiteiten voor financiële dienstverlening

Diversiteit en inclusie. De laatste week van september staat AMweb in het teken van dit thema. Ook zijn er die week diverse activiteiten van zowel AM als van WIFS.

Op maandag 25 september trapt AM af met AM Insights – Diversity bij Aon in Rotterdam. Het netwerkevenement is de opvolger van AMvrouwen . Omdat diversiteit meer is dan alleen de juiste man-vrouwverhouding in een organisatie heeft AM afscheid genomen van dit altijd succesvolle evenement met de bijbehorende lijst van 100 topvrouwen .

Dazure, Obvion of Unigarant?

Op AM Insights – Diversity wordt bekendgemaakt welke organisatie in de financiële dienstverlening het meest weet te inspireren als het gaat om diversiteit en/of inclusiviteit. Voor de prijs zijn Dazure , Obvion en Unigarant/ANWB Verzekeren genomineerd. Veel aandacht tijdens dit event voor de topbedrijven, maar ook is er veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Dagvoorzitter is bestuurslid Seada van den Herik van WiFS.

Kom jij ook naar AM Insights - Diversity? AM Insights - Diversity is de opvolger van AMvrouwen. Tijdens dit netwerkevenement op maandag 25 september bij Aon in Rotterdam staan diversiteit en inclusie centraal. Spreker is onder anderen Esther Mollema, expert op het gebied van diversiteit en inclusie. Ook Tjarda Struik, toekomstig burgemeester van Leiderdorp, geeft acte de présence. Zij is bijna blind en weet meer dan 200.000 volgers op sociale media te inspireren. Aanmelden

Tjarda Struik geeft acte de présence

Blindfluencer Tjarda Struik geeft tijdens het event acte de présence. Zij is psycholoog, ondernemer en aanstaand burgemeester van Leiderdorp. Met haar beroemde introductie: “Hoi, ik ben Tjarda en ik ben bijna blind”, inspireert ze haar meer dan 200.000 volgers op sociale media, en gaat ze bewust de strijd aan met onbewuste vooroordelen. Gedreven door haar persoonlijke missie streeft ze ernaar om inclusie te bevorderen, vooral voor mensen met een beperking.

Esther Mollema zorgt voor stof tot nadenken

De spreker die tijdens deze dag zorgt voor extra stof tot nadenken is Esther Mollema. Ze is algemeen directeur en oprichter van Direction en HPO Center en expert op gebied van Female Leadership, Mindbugs en diversiteit. TheNextWomen heeft haar erkend als een van de honderd meest succesvolle en invloedrijke vrouwelijke ondernemers in Nederland.

Dive In Festival van WIFS

Woman In Financial Services (WIFS) houdt van dinsdag 26 tot en met donderdag 28 september het jaarlijkse Dive In festival . De dinsdag en donderdag zijn virtueel om een internationaal publiek toegang te geven tot de sprekers, op woensdag 27 september is het hoofdevent dat bij De Volksbank in Utrecht wordt gehouden live. Hier wordt de Top 50 Women in Sustainable Finance voor 2023 bekendgemaakt.