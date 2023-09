Dazure over inzending AMdiversity: 'Het gaat er om wat je in de praktijk doet'

Dazure is een van de finalisten van de allereerste AMdiversity. Ook Obvion en Unigarant behoren tot de top 3. De toppers presenteren zich op AMweb. Kwaliteitsmanager Anneke Koopman geeft een toelichting op de inzending van Dazure.

Hoe bevordert Dazure diversiteit op de werkvloer?

“Bij Dazure vinden we dat iedereen er mag zijn. We proberen zoveel mogelijk verschillende typen mensen in ons team te hebben. Want van verschillen leer je, en het geeft ruimte om elkaar te inspireren. In de praktijk is dit soms best lastig. Het is gewoon gemakkelijker om een team met gelijkgestemden te hebben. Maar we vinden dat het moet, het maakt Dazure een mooier en beter bedrijf voor onszelf en onze omgeving. Het belangrijkste ingrediënt voor diversiteit op de werkvloer lijkt een veilige werkomgeving. Hierdoor voel je de ruimte om jezelf te zijn, met aandacht en respect voor elkaar.”

Wij vinden het van groot belang dat je met iedereen omgaat zoals je ook met je eigen familie of beste vrienden zou omgaan”

Welke initiatieven hebben jullie ontplooid?

“Het gaat er wat ons betreft niet precies om welke vernieuwende ideeën bedacht worden, maar meer om wat je daadwerkelijk in de praktijk doet en wat je de mensen om je heen meegeeft. Goed voorbeeld doet volgen. Wij vinden het van groot belang dat je met iedereen omgaat zoals je ook met je eigen familie of beste vrienden zou omgaan. Iets wat wij de familiemeetlat noemen. Deze meetlat passen we richting iedereen toe: klanten, partners, nieuwe collega’s, ex-collega’s, jong, oud, man, vrouw en bij culturele verschillen. Bij ons is niemand gelijk maar zijn we wel allemaal gelijkwaardig.”

Denken jullie hiermee een voorbeeld te zijn voor de branche?

“We zijn onszelf en we hopen dat bedrijven van ons kunnen leren. We zien onszelf als uniek en geloven in hetgeen waar we voor staan; het is geen kunstje. Wij kijken naar alles en iedereen met een gezonde portie empathie en nieuwsgierigheid, zonder oordeel. Dat schept een veilige bodem, waar iedereen welkom is en zich welkom voelt. Het zou geweldig zijn als dit positieve virus de financiële branche zou besmetten. Dat neemt niet weg dat we zelf niet meer kunnen leren. Ook wij zijn niet perfect, dus kom maar op met alle mooie verhalen. We laten ons graag inspireren.”

Het zou heel mooi zijn als het woord diversiteit niet veel meer wordt genoemd, omdat het een vanzelfsprekendheid is geworden”

Waar staat de branche over 10 jaar op het terrein van diversiteit?

“De ontwikkelingen gaan gelukkig hard. Als we zien wat er binnen dit thema al is bereikt in de afgelopen 10 jaar, dan zijn we hoopvol voor de komende 10 jaar. Het is een kwestie van tijd en zelf het goede voorbeeld geven. Het zou heel mooi zijn als het woord diversiteit niet veel meer wordt genoemd, omdat het een vanzelfsprekendheid is geworden. Dat hopen wij van harte.”