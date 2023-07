Dit zijn de genomineerden van AMdiversity

De finalisten van de allereerste AMdiversity zijn bekend. De afgelopen maanden kwamen tientallen inzendingen op de redactie van AM binnen. Drie initiatieven op het terrein van diversiteit en inclusie komen voor de prijs in aanmerking. De winnaar wordt op maandag 25 september bekendgemaakt tijdens AM Insights - Diversity bij Aon in Rotterdam.