Klant kan terugvallen op oude afspraken dankzij slordige tekst WestlandUtrecht

Een hypotheekklant van WestlandUtrecht Bank kan desgewenst switchen tussen variabele Euribor-tarieven en de niet-variabele rentevastperioden als hem dat zo uitkomt. Hij kan daarbij terugvallen op de gemaakte afspraken in 2001. De geschillencommissie van Kifid bepaalde, vrij vertaald, dat WestlandUtrecht Bank de overeenkomst maar zorgvuldiger had moeten opstellen als ze dit niet had gewild.