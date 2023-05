Foutje bedankt: risico-opslag was al nul procent, renteverlaging van de baan

Dat je bank je een aanbod doet dat gezien de gegevens niet kan kloppen, betekent niet dat de geraamde schade dan ook maar op rekening van diezelfde bank komt. Zeker niet als je de daarbij horende gegevens zelf ook in had kunnen zien. Nationale-Nederlanden Bank gaat dus vrijuit, oordeelt de geschillencommissie van Kifid in een recente uitspraak.