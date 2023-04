Inschrijving Insurance Cycle Tour geopend

Ben je geen doorgewinterde wielrenner? Niet getreurd, voor elk niveau is er een mooie route uitgestippeld. Er zijn routes uitgezet voor wielertoeristen, mountainbikes, gravelfietsen en toerfietsen (met of zonder trapondersteuning). Dit jaar variëren de routes van 55, 104 en 132 km voor de racefiets. 77 km voor de gravelfiets en 45 km voor de mountainbike. Voor de gewone fietser is er een route van 35 km uitgezet.

Volledig verzorgd

Het doel is om een heerlijk ontspannen dag te beleven, waarin vakgenoten elkaar ontmoeten. Maar er wordt vooral gefietst om zoveel mogelijk geld op te halen voor Het vergeten kind. De start en finish bevindt zich in Ede. De dag is volledig verzorgd en na afloop is er een buffet met verschillende foodtrucks. Iedere deelnemer ontvangt een wielershirt.

Inschrijven kan via www.insurancecycletour.eu/inschrijven .