Boordcomputer ontmaskert eigenaar van Audi als fraudeur

Een automobilist claimde schade bij Nationale-Nederlanden vanwege diefstal uit zijn auto. De verzekeraar besloot de toedracht te achterhalen via de boordcomputer en stelde fraude vast. De man ontkende dit, maar de geschillencommissie van Kifid had meer vertrouwen in de computer.