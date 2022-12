Feit of fabel: Autoschade door vuurwerk is niet verzekerd bij beperkt cascodekking

Hoe zit het ook alweer? Een beperkt cascoverzekering geeft een vergoeding bij een schade waar de klant zelf niets aan kunt doen. Bijvoorbeeld de auto wordt gestolen, door storm ontstaat schade of de auto brandt uit. Ook als het alleen een gebroken of gebarsten ruit betreft, biedt de beperkt cascoverzekering uitkomst. Bij al deze schades krijgt de klant een vergoeding zonder dat dit schadevrije jaren kost.

Uitzondering

Er is een uitzondering die u kunt doorgeven aan uw klant:

Bij de meeste verzekeraars valt vandalisme onder de volledig cascodekking en niet onder de beperkt cascodekking. Op zich vreemd, want dit is schade waar u niets aan kunt doen. Een volledig cascoverzekering geeft daarnaast ook een vergoeding als de schade ontstaat omdat de klant deze zelf veroorzaakt. Bijvoorbeeld: u veroorzaakt zelf een ongeluk of u heeft door eigen schuld parkeerschade. Uw verzekeraar geeft dan een vergoeding maar u levert wel schadevrije jaren in.

Welke dekking?

Vuurwerk kan verschillende schades veroorzaken. Hieronder zetten we op een rijtje welke dekking uw klant bij schade nodig heeft.

Hij heeft voldoende aan een beperkt cascodekking in deze gevallen:

De auto brandt per ongeluk uit door rondvliegend vuurwerk.

De autoruit breekt of barst door vuurwerk of door een enorme knal.

U heeft een volledig cascodekking nodig als dit gebeurt:

Door een verdwaalde vuurpijl ontstaat een deuk of lakschade.

Door vallend kruit ontstaat lakschade.

De motorkap raakt beschadigd door een rotje van spelende kinderen.

Onderdelen als rubberen strips en banden smelten door vuurwerk.

Iemand plaatst vuurwerk in uw uitlaat en dit ontploft. Dit is vandalisme.

Iemand gooit bewust vuurwerk in uw auto naar binnen en hierdoor ontstaat schade. Ook dit is vandalisme.

Zoals u ziet, heeft u in de meeste gevallen een volledig cascodekking nodig. De meest voorkomende schade door vuurwerk is bovendien lakschade. Dit maakt onze stelling ‘Schade aan uw auto door vuurwerk is niet verzekerd bij een beperkt casco dekking’ in de meeste gevallen helaas tot een feit.

De verzekeraar zal uw schade vergoeden als u een volledig casco- of allrisk-dekking heeft. Maar u verliest wel uw schadevrije jaren en uw bonus/malus korting. Weet u wie de daders zijn? Dan kunt u deze personen verantwoordelijk stellen voor de schade en blijft de bonus-/maluskorting intact.

Vuurwerkschade voorkomen

Het beste is natuurlijk om vuurwerkschade aan de auto te voorkomen. Hoewel het nooit helemaal te voorkomen is, zijn hier wat tips voor uw klant:

Heeft u zelf een garage? Zet de auto hierin.

Heeft u geen garage maar wel een overdekte (openbare) garage in de buurt? Parkeer uw auto daar.

Wordt in uw straat veel vuurwerk afgestoken en u kunt de auto niet binnen parkeren? Parkeer de auto op een andere plek waar het rustiger is.

Of koop een passende hoes voor uw auto. Dit voorkomt niet alle schades maar wel lakschades.

Ook een vochtige oude deken over de auto biedt bescherming tegen neerstortende vuurpijlen en vallend kruit.

Het helpt om de auto te wassen. Bij voorkeur met extra autowax. De waxlaag zorgt ervoor dat de kruitresten er makkelijker af glijden en zo minder snel in de lak trekken.

De wax kunt u ook gebruiken voor ruiten, plastic delen en rubbers. Die zijn dan ook beter beschermd tegen vuurwerk.

Klap de spiegels en antennes in.

Toch vuurwerk op de auto? Probeer het vuurwerk zo snel mogelijk te verwijderen als u dit ziet. Spoel de auto de volgende dag eerst goed af met water voor u naar de wasstraat gaat of de auto zelf in het sop zet. Anders ontstaan krassen in de lak door vuurwerkresten.

Laten we hopen dat december een mooie feestmaand wordt en dat de feestvreugde niet wordt verpest door vuurwerkschades

