Het Waarborgfonds; hoe werkt het nou precies?

Als door een motorrijtuig schade is geleden en de bestuurder is aansprakelijk voor de ontstane schade, kan iemand bij het Waarborgfonds een claim indienen in het geval dat een motorrijtuig:

onbekend is gebleven

wel bekend, maar niet verzekerd is

wel bekend, maar gestolen is

wel verzekerd is, maar de verzekeraar is failliet

is vrijgesteld van verzekeringsplicht

De schade moet dus altijd zijn veroorzaakt door een motorrijtuig. Zoals bijvoorbeeld een auto, motor of brommer. Schade op een andere wijze ontstaan, bijvoorbeeld door; vandalisme, vuurwerk, brandstichting, natuurgeweld of een poging tot diefstal vergoedt het Waarborgfonds helaas niet.

Volledig Casco (All Risk) verzekerd?

In het geval een voertuig Volledig Casco (All Risk) verzekerd is dient u de schade te melden bij uw eigen autoverzekering. Zij zorgen ervoor dat uw claim volledig wordt ingediend bij het Waarborgfonds. Bent u bang dat dit effect heeft op uw aantal schadevrije jaren? Maakt u zich geen zorgen, uw verzekeraar kan het dossier ter beoordeling voorleggen aan het Waarborgfonds vóórdat zij uw aantal schadevrije jaren aanpassen.

Uitsluitend bij materiële schade veroorzaakt door een onbekende dader heeft u een eigen risico van €250. In sommige gevallen neemt uw verzekeraar dit eigen risico voor eigen rekening indien u Volledig Casco (Allrisk) verzekerd bent. Hiervoor adviseren wij u contact op te nemen met uw verzekeraar.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering of een financieel adviseur? Dan kunnen zij de schade voor u melden. Zij hebben meestal ervaring met het indienen van een schade bij het Waarborgfonds. Zij zorgen daarom dat de claim volledig wordt ingediend en goed afgehandeld kan worden.

WA of WA + Beperkt Casco verzekerd?

Indien uw verzekeraar of rechtsbijstand de schade niet voor u kan indienen kunt u de schade zelf eenvoudig melden bij het Waarborgfonds. Op de website www.waarborgfonds.nl [hyperlink] kunt u aan de hand van een interactie video bepalen of het zinvol is om uw claim in te dienen bij het Waarborgfonds. U kunt uw claim direct digitaal indienen aan het einde van de check of u gaat hiervoor naar onze website en kiest daar voor de optie ‘indienen claim’. U kunt documenten en foto’s die van belang zijn voor de behandeling van de schadeclaim tijdens het proces uploaden.

De tegenpartij is bekend, wat nu?

Is uw tegenpartij bekend, maar weet u niet waar deze verzekerd is? Dan kan het Waarborgfonds de verzekeraar van uw tegenpartij achterhalen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@waarborgfonds.nl. Het Waarborgfonds stuurt u vervolgens de gegevens van de verzekeraar van de tegenpartij toe, om deze aansprakelijk te stellen voor uw schade.

Is uw tegenpartij bekend, maar onverzekerd? In dit geval dient u de schadeveroorzaker eerst rechtstreeks aansprakelijk te stellen voor de ontstane schade. Indien dit niet tot schadevergoeding leidt kunt u een claim bij het Waarborgfonds indienen.

Voorwaarden voor het succesvol indienen van een claim

Om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen, moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. In de interactie video op www.waarborgfonds.nl kunt u eenvoudig zien of u aan deze voorwaarden voldoet en of uw claim kans van slagen heeft.

Belangrijk: heeft u het voertuig gezien dat de schade heeft veroorzaakt, maar u heeft geen kenteken? Doe dan direct politie-aangifte (dat kan online via www.politie.nl/aangifte of door te bellen met de politie op nummer 0900-8844). In andere gevallen heeft u tot maximaal 14 dagen de tijd om actie te ondernemen. Daarnaast zijn andere acties mogelijk. Wacht niet te lang! Dit kan tot gevolg hebben dat wij de schade niet vergoeden.

Meer informatie?

Doe de check op www.waarborgfonds.nl! Binnen een paar minuten weet u of u uw claim kunt indienen bij het Waarborgfonds

