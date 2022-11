Dit is de AM top 10 grootste intermediairbedrijven

De AM top 100 intermediair 2022 is bekend. Net als in voorgaande jaren staat Aon op de hoogste positie, gevolgd door Rabobank. Voor het eerst in de top 3 staat Alpina Group, die is ontstaan uit de fusie van Heilbron en Voogd & Voogd. Hier presenteren we de AM top 10 Intermediair.