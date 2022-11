‘Directe Schadeafhandeling (DSA) kan het schadevak enorm gaan veranderen’

In de AM-serie ‘Uit het leven van de schadebehandelaar’ staat steeds één schadebehandelaar centraal. Hoe is hij of zij het vak in gerold? Wat is er leuk en minder leuk aan het werk en hoe is de verhouding met de verzekeraars? Dit keer Arthur van den Hurk, al 32 jaar schadebehandelaar bij Voogd & Voogd (Alpina Group), voorheen VSP, uit Oud-Beijerland.