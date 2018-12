am:dag 2018 | Official Aftermovie & foto’s! | #amdag

Op 20 november 2018 werd am:dag 2018 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam opnieuw uitgevonden!

Dit branchefestijn stond bol van waardevolle ontmoetingen & bood podium aan indrukwekkende sprekers als Björn Kuipers, Jan van Setten, Kim Spinder & Maarten van der Weijden. Met 56 sponsoren, 2000 aanmeldingen en 30 inspirerende sessies over verzekeren! am:bition, the future is bright!

Bekijk hier de Official Aftermovie:

Bekijk op Flickr alle foto’s van am:dag 2018!