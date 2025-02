Tussenpersoon veroordeeld voor onrechtmatig inpikken collectieve Zilveren Kruis-verzekerden

Intermediairbedrijf Proactief Business Partners krijgt een vergoeding van 20.000 euro voor de onrechtmatige overvoer van zorgverzekerden naar een andere collectiviteit door concurrent Benim Sigortam. Verzekeraar Zilveren Kruis blijft buiten schot, zo oordeelt de rechtbank in Utrecht.

Proactief, gevestigd in Harderwijk en gespecialiseerd in advies over zorg- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, is vier jaar bezig geweest met een zaak tegen Zilveren Kruis en Benim Sigortam, waarachter het bedrijf PMF Advies uit Tilburg schuilt. Proactief had onder meer de Turks getinte collectiviteiten Hepimiz en TürkiyeNet in portefeuille. PMF bemiddelde voor de collectiviteit BM Life. Al die collectiviteiten waren ondergebracht bij Zilveren Kruis.

Medewerkster én 1.990 verzekerden overgestapt

In het overstapseizoen 2020/2021 verdwijnen er 1.990 verzekerden uit de twee collectiviteiten van Proactief richting BM Life. Dat is niet helemaal in de haak, vindt Proactief, dat een ex-medewerkster ervan verdenkt lijsten met verzekerden te hebben meegenomen naar haar nieuwe werkgever PMF. Bovendien zat Zilveren Kruis fout door niet te controleren of de betrokken verzekerden wel toestemming hadden gegeven voor de overvoer, vindt Proactief. De kwestie zit het bedrijf hoog, omdat Zilveren Kruis de samenwerking mede door de uitstroom per 1 januari 2023 heeft beëindigd. Voor de rechter eist Proactief een vergoeding voor misgelopen inkomsten.

Schriftelijke toestemming niet nodig

In een tussenvonnis oordeelt de rechter in december 2023 dat de claim tegen Zilveren Kruis geen standhoudt: het staken van de samenwerking had namelijk andere redenen. “De toestemming voor overstap van het ene collectief naar het andere hoeft door een verzekerde niet schriftelijk te worden gegeven. Wel is nodig dat de verzekerde die toestemming […] voorafgaande aan de overstap geeft.”

Proactief krijgt vervolgens de opdracht te bewijzen dat de 1.990 verzekerden geen toestemming hebben gegeven voor de wijziging van collectiviteit. Er worden zes getuigen gehoord, van wie er vijf duidelijk aangeven geen voorafgaande toestemming te hebben gegeven. De zesde twijfelt; haar verklaring wordt buiten beschouwing gelaten. PMF brengt drie getuigen in stelling die juist aangeven wél vooraf te hebben ingestemd met de collectiviteitswijziging.

De rechter acht verder niet bewezen dat de ex-medewerkster de verzekerdenlijsten heeft doorgespeeld, maar is er wel van overtuigd dat zij zelf de betrokken verzekerden heeft overgeboekt. Daarvoor is echter PMF als werkgever aansprakelijk.

Suggestieve mailingen

Er staat dus vast dat verzekerden zonder toestemming zijn overgezet, maar om hoeveel mensen het gaat, is niet duidelijk. Wel is bekend dat Proactief per verzekerde 30 euro vergoeding ontving.

Om het totaalbedrag vast te stellen, kijkt de rechtbank naar een mailing die Proactief in het voorjaar van 2021 heeft verstuurd. Naar aanleiding daarvan hebben 172 verzekerden verklaard zonder toestemming in een andere collectiviteit te zijn beland, aldus Proactief. PMF brengt daar echter met succes tegenin dat niet vaststaat dat alle betrokkenen én van Proactief naar PMF zijn overgegaan én daar geen toestemming voor hebben gegeven. Het zou maar om 89 mensen gaan – die dan weer door PMF zijn benaderd en grotendeels zouden hebben aangegeven dat ze juist wel akkoord gingen met de overstap. Zowel de mailing van Proactief als van PMF was “op zijn minst suggestief”, overweegt de rechter, die het aantal van 89 als beste uitgangspunt kiest.

Collectiviteit niet belangrijk

Maar er is reden om aan te nemen dat het werkelijke aantal ‘gekaapte’ verzekerden hoger is. “Uit de getuigenverhoren komt naar voren dat de wissel van collectiviteit niet heel belangrijk wordt geacht. Veel getuigen herinneren zich een daarover ontvangen e-mail niet meer, en vrijwel niemand herinnert zich zelfs de brief van Zilveren Kruis, nota bene de verzekeraar zelf.” Daarom is waarschijnlijk dat veel verzekerden niet hebben gereageerd, terwijl zijn geen toestemming hadden gegeven.

Informatieavonden

Daarnaast acht de rechter van belang dat PMF nogal actief is met moskee-collectiviteiten. Aannemelijk is dat een deel van de betrokken verzekerden al eerder aan een collectief deelnamen via de moskee. “Het moskee-collectief beschikte dus over de gegevens van de verzekerden.” Instemming met de overstap zou ook zijn afgeleid uit de aanwezigheid op een informatieavond – wat niet hetzelfde is als actief toestemming geven. “Maar gezien de informatieavonden en de actieve aanwezigheid van PMF binnen de moskeeverenigingen is aannemelijk dat die groep mensen niet hebben gereageerd op de mailingen, terwijl zij wel zonder duidelijke en actieve toestemming vooraf kunnen zijn overgeschreven.”

Verder overweegt de rechter dat onder de overgevoerde verzekerden ook minderjarige kinderen zijn, die niet meetellen voor het bepalen van een vergoeding. Al met al hanteert de rechtbank een factor 7,5 om het aantal van 89 verzekerden mee te vermenigvuldigen. In totaal komt de schadevergoeding daarmee op 20.025 euro voor 668 onrechtmatig ‘verhuisde’ verzekerden.

Afwijzen overname

Uit de uitspraak blijkt dat er mogelijk enige rancune speelde bij de actie. PMF brengt namelijk nog naar voren dat het Proactief een aanbod had gedaan om de portefeuille per 2021 over te nemen, maar dat bod is afgewezen. Daarmee heeft Proactief niet aan de schadebeperkingsplicht voldaan, probeert PMF. Maar de rechter wijst dat af omdat er geen verband bestaat met de onrechtmatige overvoer: “Een onderneming zoals Proactief kan haar eigen afweging maken.” Voor zover PMF heeft bedoeld te stellen dat Proactief vanwege het verlies van verzekerden haar collectiviteiten zou moeten verkopen, is dat volstrekt onlogisch.”

Omdat de vorderingen tegen Zilveren Kruis en de ex-medewerker worden afgewezen, moet Proactief hun proceskosten vergoeden. Dat pakt nadelig uit, want die belopen bij elkaar zo’n 19.000 euro. Van de schadevergoeding blijft zo nog een schamele 1.000 euro over. Proactief krijgt nog wel de eigen proceskosten van een kleine 6.000 euro vergoed.

De uitspraak is niet gepubliceerd op Rechtspraak.nl