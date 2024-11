Gesponsord Verplichte AOV: 'Extra ingang om het gesprek over arbeidsongeschiktheid aan te gaan'

De afgelopen maanden ging het er veel over: de BAZ, ook wel bekend als de Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen of de verplichte AOV. Hoewel het nog niet duidelijk is wat het huidige kabinet ermee wil, zitten betrokken partijen niet stil. In dit artikel bespreekt Akkie Lansberg, directeur inkomensverzekeringen bij a.s.r., hoe a.s.r. als marktleider op het gebied van AOV naar de ontwikkelingen kijkt en zich voorbereidt op de komst van de verplichte AOV.

Het Blauw-Witte Kruis, een voorganger van a.s.r., begon ruim zestig jaar geleden als eerste met de arbeidsongeschiktheidsverzekering zoals we die nu kennen. Sindsdien is de AOV uitgegroeid tot een waardevolle oplossing voor veel zelfstandigen. Lansberg: “Toch blijft het aandeel zelfstandigen dat niks geregeld heeft als ze niet meer kunnen werken groot, met soms schrijnende situaties tot gevolg. Daarom begrijpen we de wens vanuit de overheid om hier een regeling voor te maken. De impact van uitval kan zo groot zijn, daarom is het ook zo belangrijk om er iets voor te regelen. En dat geldt ook zonder de verplichte AOV. Wij zien dagelijks in de praktijk hoeveel rust het ondernemers geeft als ze zich niet druk hoeven te maken over hun financiële situatie bij uitval.”

De verplichte AOV, zoals deze nu in concept is gepubliceerd, is een vrij sobere regeling zegt Lansberg. “Daarom is het heel fijn dat er een opt-out is. We kunnen het ons namelijk voorstellen dat er ondernemers zijn die de behoefte hebben om meer dan het wettelijk minimumloon of een kortere wachttijd dan een jaar af te dekken. Met de opt-out blijft er een mogelijkheid voor zelfstandigen om te kiezen voor een private verzekering. Met de vrijheid in die keuze kunnen ondernemers toch nog eigen regie houden.”

Gevolgen verplichte AOV

Wat de verplichte AOV voor gevolgen zal hebben, weet Lansberg nog niet. “Omdat de wet nog niet definitief is en inhoudelijk kan veranderen, is het lastig om precies te voorspellen wat de impact zal zijn. Niemand kan dit met zekerheid zeggen. Wat wel duidelijk is, is dat ondernemers straks iets moeten regelen voor arbeidsongeschiktheid. Ze hebben niet langer de vrijheid om niets te doen. Gelukkig kunnen ze wel zelf kiezen hoe ze dit regelen: maatwerk via een verzekeraar of de publieke variant. Ondernemers doen er daarom verstandig aan zich de komende tijd hierin te verdiepen.”

De mogelijke komst van de verplichte AOV geeft de adviseur extra kansen. Lansberg: “Het is een ingang om met klanten het gesprek aan te gaan over arbeidsongeschiktheid. Andersom verwachten we dat ondernemers zich ook zullen gaan oriënteren en bij hun adviseurs komen voor advies en hulp. De rol van de adviseur blijft daarmee heel belangrijk. Het kan nog best eens druk gaan worden voor adviseurs, zeker als de invoering van de wet definitief wordt en veel ondernemers hun verzekering willen gaan regelen.”

Voorbereidingen

Wordt de wetgeving aangenomen, dan staat er veel te veranderen. In de voorbereiding daarop zit a.s.r. niet stil, maar is het tegelijkertijd afwachten. Lansberg: “We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en onderzoeken wat de gevolgen voor onze klanten gaan zijn. Maar omdat er veel nog niet zeker is, kunnen we nu nog niet precies zeggen hoe dat eruit gaat zien. Tot die tijd kijken we onder meer naar wat de wetgeving in deze vorm betekent voor bestaande producten en hoe we adviseurs en klanten kunnen ondersteunen met informatie.”

Adviseurs zien mogelijk een enorme adviesmarkt op hen afkomen. “Daar willen wij hen natuurlijk bij ondersteunen en tijdig informeren over wat er gaat gebeuren met bestaande klanten. Daarnaast onderzoeken we hoe we kunnen inspelen op de wensen van ondernemers die nu of binnenkort een AOV willen afsluiten. In ieder geval zorgen we ervoor dat zowel bestaande als potentiële klanten en adviseurs straks precies weten waar ze bij ons aan toe zijn. En dat ze kunnen blijven rekenen en vertrouwen op de kwaliteitsproducten en het vakmanschap dat ze van ons gewend zijn. Dat is en blijft onze overtuiging, al vanaf de start van de AOV in 1963: ondernemers helpen door te zorgen dat ze geen financiële zorgen hoeven te hebben als ze (tijdelijk) arbeidsongeschikt raken”, zegt Lansberg.

Dit artikel is gesponsord door a.s.r.