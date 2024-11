Gesponsord Risicovol ondernemen met de juiste verzekeringspartner

Als horecaondernemer begrijpt Peter Ludovici als geen ander het belang van een goede verzekering. In de jaren '80 raakte hij zijn strandpaviljoen kwijt door een stormvloed en moest hij, zonder verzekering, uit eigen zak opnieuw beginnen. Toen zijn strandpaviljoen Blue Lagoon in april 2018 door een verwoestende brand werd getroffen, was hij gelukkig wél goed voorbereid. Dankzij de verzekering die hij had afgesloten, kon hij snel weer opbouwen. Met de hulp van zijn verzekeringsadviseur Dick Boereboom en OOM Verzekeringen wist hij binnen drie weken de deuren weer te openen.

Peter Ludovici, oud-eigenaar van Blue Lagoon en de Waterreus in Scheveningen, is een ondernemer in hart en nieren. Tegenwoordig is hij werkzaam als horeca adviseur en daarmee nog dagelijks bezig met zijn grootste passies: de horeca én het strand. Ludovici begint zijn verhaal: “Als kind wist ik al dat ik dit wilde doen. De zee, het strand, het ondernemen – het zat altijd al in me. Maar ondernemen op het strand is wat anders dan het runnen van een restaurant in de stad. Je hebt te maken met wind, water en vuur, wat meer risico's met zich meebrengt. Daarom werk ik al jaren samen met mijn adviseur Dick en OOM Verzekeringen .”

Zijn vooruitziende blik bleek van onschatbare waarde toen hij op 19 april 2018, om vijf uur ’s ochtends een telefoontje kreeg dat zijn paviljoen Blue Lagoon in brand stond. “Je voelt direct dat het mis is. Toen ik aankwam, wist ik meteen dat het voorbij was”, vertelt hij. “Op zo’n moment realiseer je je hoe belangrijk het is dat je zaken goed geregeld zijn. En dat is precies wat Dick voor ons doet.”

Vooruitloper

Dick Boereboom is een ervaren verzekeringsadviseur die al jaren met ondernemers zoals Ludovici werkt. “Peter is niet zomaar een ondernemer; hij is een vooruitloper. Hij neemt risico’s en heeft lef. Dat betekent ook dat hij meer risico’s loopt met zijn ondernemingen”, legt Boereboom uit. “Daarom hebben we voor zijn strandpaviljoens een verzekering bij OOM afgesloten. OOM is één van de weinige verzekeraars die risicovolle locaties durft te verzekeren en alles voor je regelt.”

De samenwerking tussen Ludovici en Boereboom gaat verder dan alleen verzekeringen afsluiten. “Toen ik het telefoontje van Peter kreeg, wist ik meteen hoe laat het was. Samen met de accountmanagers van OOM kwamen we direct in actie”, zegt Boereboom. “Binnen een uur stond er een team klaar: van schade-experts tot opruimploegen. De verzekeraar zorgt ervoor dat alles goed geregeld wordt, zodat ondernemers zoals Peter verder kunnen.”

Alles verloren

Ludovici herinnert zich dat het geen makkelijke periode was. “Je ziet al je harde werk in rook opgaan. Maar dankzij OOM konden we snel handelen. Zij zorgden voor een voorschot en namen veel regelwerk uit handen, waardoor we dezelfde dag alweer aan de slag konden met de wederopbouw.”

Binnen drie weken was Blue Lagoon weer open. “Dat maakt het verschil”, zegt Ludovici. “De verzekeraar heeft een grote rol gespeeld bij de afhandeling van de brand. Er komt zo ontzettend veel op je af. Het seizoen was begonnen en je moet direct door. Ze pakte het gelukkig meteen op en zorgde dat alles van A tot Z geregeld werd, zodat wij verder konden met ondernemen.”

Boereboom vult aan: “Het is op zulke momenten dat je de waarde van een goede verzekering echt voelt. Als alles goed gaat, lijkt het misschien niet zo belangrijk. Maar als het misgaat, dan weet je dat je bij OOM in goede handen bent.”

Lef tonen

Boereboom: “Avontuurlijk ondernemerschap, zoals die van Peter, wordt vaak niet afdoende ondersteund door conventionele verzekeraars. OOM Verzekeringen heeft zich júíst gespecialiseerd in het verzekeren van bijzondere en verhoogde risico's en biedt daarmee een vangnet waar traditionele polissen tekortschieten.”

“Ze zijn een van de weinigen in Nederland die in zee gaan met ondernemers die het net wat anders doen. Het vermogen om snel te reageren en complexe situaties aan te pakken, maakt hen een ideale partner voor ondernemers zoals Peter. Ze kennen de ondernemers, de risico’s en komen meteen in actie en weten precies wat een klant nodig heeft; een werkwijze die perfect aansluit bij de behoeften van mijn klanten.”

“Ze zijn er voor al die ondernemers die lef tonen”, legt Boereboom uit. “Niet alleen voor strandpaviljoens, maar ook voor sportaccommodaties, recyclingbedrijven, opslagplaatsen, coffeeshops, tiny houses en foodtrucks. Bedrijven en ondernemers die net wat meer risico lopen, maar die toch door willen gaan.” Ludovici vult aan: “Ze geven ons de vrijheid om te doen waar we goed in zijn: ondernemen. Zij nemen het risico en zorgen ervoor dat wij ons kunnen concentreren op het runnen van onze zaak.”

Sprong in het diepe

Ludovici is niet van plan om te stoppen met risico’s nemen. “Ondernemen is nu eenmaal risicovol, vooral als je iets anders probeert te doen dan de rest. Maar dankzij Dick en OOM weet ik dat ik altijd goed verzekerd ben.”

Ook Boereboom blijft zich inzetten voor ondernemers zoals Ludovici. “Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun verzekeringen. En als er iets gebeurt, zoals een brand, dan staan we er direct. OOM is daarbij een onmisbare partner.”

Dit artikel is gesponsord door OOM verzekeringen .