AMdag 2024 ook voor de hypotheekadviseur!

AMdag 2024 nadert met rasse schreden en belooft opnieuw een inspirerende en leerzame dag te worden. Naast bekende onderdelen zoals de Ted Talk Arena en het Insights Café, is er dit jaar ook ruimte voor vernieuwing. Speciaal voor adviseurs die dagelijks met hypotheken werken of zich hierin willen verdiepen, introduceren we het AM Hypothekenplein: een inspirerende ruimte boordevol sessies en actuele inzichten. Ontdek de nieuwste trends op hypothekenvlak en vergroot je kennis om je klanten nog beter van dienst te zijn!

Het Hypothekenplein is dé plek waar hypotheekadviseurs samen komen, hun kennis delen en het gesprek met elkaar aan kunnen gaan. Laat je daarnaast inspireren door de verschillende sprekers. Dit jaar maken de volgende sprekers hun opwachting:

Mathijs Bouman

Mathijs Bouman is econoom en journalist. Hij is de vaste columnist van Het Financieele Dagblad en redacteur/econoom bij Nieuwsuur. De afgelopen jaren was hij regelmatig te zien bij RTL-Z, De Wereld Draait Door, Jinek, Pauw, EenVandaag, RTL Late Night en andere nieuws- en actualiteitenprogramma’s.

AMdag 2024 Meld je nu aan!

Ralf Embrechts (Quiet500)

Embrechts vertelt in zijn inspiratielezingen “Kwestie van vertrouwen ?!” wat (financiële) stress met mensen doet, wat de overheid zou moeten doen, en wat je er zelf aan kunt doen; uitgaan van wantrouwen of van vertrouwen? Ralf illustreert dit alles rijkelijk met voorbeelden uit zijn dagelijkse werkpraktijk.

Naast zijn werk als directeur-buurman bij MOM Tilburg in de wijken, is Ralf oprichter van de Quiet-beweging, die o.a. met armoedeglossy 'de Quiet500' veel lawaai maakt voor stille armoede en inmiddels in veertien Quiet Communities armoede verzacht en mensen versterkt. Embrechtsinformeert, inspireert en confronteert!

Harrie-Jan van Nunen MFP

Harrie-Jan van Nunen is een autoriteit in hypothekenland! Met zijn inspirerende webinars en masterclasses deelt hij op enthousiaste wijze inzichten en praktische tips. Zijn inhoudelijke artikelen in vakbladen evenals zijn scherpe blik in zijn blogs op AM worden hoog aangeslagen en erg gewaardeerd.

Bij Veldsink Advies is hij directeur Product en Innovatie Hypotheken. Van Nunen is daarnaast voorzitter van de Stichting Erkend Hypotheekadviseurs (SEH) en Master in Financial Planning.