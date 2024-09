Gesponsord Fenêtre maakt maatwerkapplicaties toegankelijk

In de verzekeringsmarkt bestaan veel standaard softwareoplossingen. Maar die voorzien niet altijd in de behoeftes van de zakelijke markt. Softwareontwikkelaar en consultancypartij Fenêtre helpt makelaars, volmachten en verzekeraars snel en betaalbaar die processen te digitaliseren. Vooral daar waar verouderde of standaardsystemen tekortschieten. Van naverrekenings- en oversluitingsprocessen tot internationale wagenparkoplossingen.

Nathanael Buwalda, business development manager bij Fenêtre , schetst de situatie: “Juist in de complexere zakelijke markt passen processen vaak niet in standaardsystemen. Het gevolg? Werkzaamheden worden handmatig uitgevoerd, wat erg tijdrovend is. De kwaliteit van het proces valt of staat bovendien met hoe secuur mensen werken. En veel kennis zit in hun hoofden, wat een risico is voor de continuïteit.”

De noodzaak van grotere efficiëntie én control schreeuwt dan ook om maatwerk. Maar maatwerk schrikt klanten vaak af, weet CTO Roger Hendriks. “Maatwerk wordt gezien als duur, tijdrovend en risicovol. Met ons Silicon Low-code Platform vervallen die nadelen.” Wat zijn de mogelijkheden? Wat praktijkvoorbeelden illustreren dat het best.

CTO Roger Hendriks en business development manager Nathanael Buwalda.

Internationalisering van wagenparkbeheer

De uitdaging: een wagenparkbeheerapplicatie moderniseren en uitbreiden naar meerdere landen. Het legacysysteem van de verzekeraar kon in dat laatste niet voorzien, omdat ieder land andere regels hanteert en andere koppelingen met landelijke overheden, zoals RDW, heeft. Hendriks: “Wij hebben één multicountry systeem ontwikkeld, waarin je per land de regels kunt configureren. Zo zijn in sommige landen al dan niet meerdere dekkingen per auto mogelijk, of worden kentekens hergebruikt. Ook kunnen makelaars in meerdere formaten de vloot met auto’s aanleveren.” Het resultaat is een systeem dat goedkoper is dan het legacysysteem, veel flexibeler is, veel minder fouten maakt en vooral heel gebruikersvriendelijk is. “De interne projectmanager gaat het systeem als voorbeeldsysteem demonstreren bij het moederbedrijf in de VS”, zegt Hendriks.

Tijdwinst in oversluitings- en naverrekeningsprocessen

Een heel tijdrovend proces is oversluiting. Buwalda: “Een klant wilde 450.000 polissen van drie verzekeraars oversluiten naar één verzekeraar. Dat betekent: data uit verschillende systemen samenvoegen, verzekerden benaderen met een aanbieding, premies berekenen en alles administratief verwerken. Hiervoor zou je een batterij aan mensen moeten inzetten. Onze oplossing was een oversluitstraat op basis van een maatwerkvraagstuk.”

Ook voor naverrekeningen heeft Fenêtre passende oplossingen ontwikkeld. Met als voorbeeld een online portal waarin klanten de relevante gegevens kunnen invoeren, gekoppeld aan een berekeningsapplicatie en het administratieve systeem van de klant. Hiermee is het werk gereduceerd van tientallen uren tot 1 uur per dag.

Straight-through-processing van aanvragen e-certificaten

Een ander voorbeeld is een maatwerkapplicatie voor transportverzekeringen. Hendriks: “In het door ons ontwikkelde digitale aanvraagproces voor verzekeringscertificaten valt 80% binnen de kaders van straight-through-processing. En dankzij de slimme workflow behandelt een medewerker de uitval meestal binnen een dag. Het resultaat: veel minder administratief werk en tevreden makelaars en eindklanten, die razendsnel hun e-certificaten ontvangen.”

‘Versnellers’ in low-code-ontwikkeling van maatwerk

De in low-code ontwikkelde applicaties vormen voor klanten de cruciale, ontbrekende schakel. Buwalda: “Wij richten ons op de werkprocessen die niet in de standaardsystemen passen. Maar niet alles hoeft op de schop. Wat goed is gebruiken we. En met slim maatwerk creëren we wat nodig is.”

Gebruiken wat goed is, is een van de ‘versnellers’ in de ontwikkeling van de applicaties. “Wij bouwen bijvoorbeeld Adobe Sign of Stripe niet na, maar maken met naadloze koppelingen slim gebruik van al bestaande functionaliteit.” Hendriks vult aan: “Ook koppelen we bestaande bedrijfssystemen, zoals SAP. Waar wij heel erg op focussen is gebruikersvriendelijkheid. Met heldere flows door de schermen, die passen bij het proces. En die gebruikers exact bieden wat ze nodig hebben. Niet meer, niet minder.”

Waar low-code stopt, zetten we AI in om zo efficiënt mogelijk te leveren.”

“Ook met de schermengenerator en de onderliggende logica winnen we veel tijd. Binnen een half uur genereer je maatwerkschermen met functionaliteit. Bovendien biedt het Silicon framework veel standaardfunctionaliteit, zoals een documentgenerator en een uitgebreide autorisatiemodule.” Toepassing van AI versnelt de ontwikkelingstijd van applicaties nog verder. “Waar low-code stopt, zetten we AI in om zo efficiënt mogelijk te leveren”, legt Buwalda uit.

Betaalbare maatwerkapplicaties zonder lock-in

Hendriks merkt dat er steeds meer maatwerkvragen zijn. “Klanten zien dat je nu snel en betaalbaar processen kunt ondersteunen, waarvoor ouderwets maatwerk te duur of tijdrovend was.”

“Wat ons onderscheidt van de concurrenten is dat ons platform geen lock-in heeft én een zeer hoge performance. Onze code is helder leesbaar, snel en onderhoudbaar. Wil je afscheid nemen, dan kan dat”, aldus Hendriks. Buwalda vult aan: “Die vrijheid neemt het laatste grote risico van low-code weg. Met Silicon Low-code maken wij maatwerk toegankelijk voor de hele verzekeringsmarkt.”

