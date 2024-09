Hypotheek- en verzekeringstalenten voor AMtalent 2024 gezocht

Lopen er talenten rond in jouw organisatie? AM zoekt weer professionals in de verzekerings- en hypothekenbranche die een plek verdienen in de AM top 25 talent. Aanmelden kan tot 5 oktober.

De redactie van AM publiceert al jaren van dé lijst met jonge talentvolle branchegenoten, samengesteld voor en door de branche. Sinds een paar jaar is de AM de top 25 verzekeringstalent omgedoopt in de AM top 25 talent . Daarmee komen zowel verzekerings- hypotheektalenten in aanmerking voor een plek op de lijst, die in de eerste week van december bekendgemaakt wordt.

Plek aan ronde tafel

Wie zijn de talenten op het gebied van verzekeringen en hypotheken? Waar werken ze? Wat is hun talent? Maximaal acht kandidaten komen bovendien in aanmerking voor een plek aan een ronde tafel, waar ze de kans krijgen om hun visie te geven op de branche en de rol die zij daarin denken te kunnen spelen.

Wie komen in aanmerking?

Voor de toplijst komen jongeren in aanmerking die een functie uitoefenen die in relatie staat tot de verzekeringspraktijk. Daarbij valt te denken aan underwriting, sales, marketing, toezicht, verzekeringsrecht of actuariaat. Of de kandidaat is actief op het terrein van hypotheken/financiële planning. Talenten zijn niet ouder dan 30 jaar (geboren ná 31 december 1993) en werken maximaal 3 jaar in hun huidige functie.

Nomineer een talent

Ook iemand nomineren? Stuur dan vóór 5 oktober in een e-mail, voorzien van naam en geboortedatum van de kandidaat en een korte motivatie (één alinea) wat hij of zij heeft gedaan bij de organisatie om gekwalificeerd te worden als talent. Stuur ook een voor drukwerk geschikte kleurenfoto van de kandidaat mee. Motiveer duidelijk waarom de aangedragen kandidaat zich onderscheidt van anderen. Stuur de informatie naar redactie@amweb.nl en zet in het onderwerpveld: aanmelding talent.