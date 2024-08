Partnerparade AMdag 2024. In de spotlights: BHB Dullemond

In deze serie richten we de spotlights op diverse partners die op 5 november aanwezig zullen zijn op de AMdag in De Fabrique in Utrecht. Met deze week overnameadviesbureau, BHB Dullemond.

Aanwezigheid AMdag

De voornaamste reden voor BHB Dullemond om aanwezig te zijn op de AMdag is het leggen van nieuwe contacten op een laagdrempelige manier en het introduceren van hun organisatie aan een breder publiek. Vorig jaar lanceerde BHB Dullemond bijvoorbeeld ‘BHBD Capital’ tijdens de AMdag. Een initiatief dat zich richt op ondernemers uit de verzekeringsmarkt die op zoek zijn naar nieuwe investeringsmogelijkheden, zoals private equity. Bezoekers kunnen ook dit jaar bij de stand van BHB Dullemond terecht met uiteenlopende vragen, zoals "Wat is mijn bedrijf waard?", "Is het nu een goed moment om te verkopen?" “Wat is een pre-exit?” of "Hoe draag ik mijn familiebedrijf over op mijn kinderen?".

Gratis waarderingen

Op de AMdag heeft BHB Dullemond in de afgelopen jaren een prijs uitgereikt waarbij de winnaars een gratis bedrijfswaardering konden laten opstellen door het bedrijf. Door de grote belangstelling werden er tijdens de laatste editie zelfs drie winnaars gekozen. Ook voor de aankomende AMdag heeft BHB Dullemond weer een leuke verassing in petto. Wat dit is blijft voorlopig alleen nog even geheim!

Kom naar de AMdag, stel je adviesvraag aan BHB Dullemond en ontdek welke verrassing het dit jaar in petto heeft!

Over BHB Dullemond

BHB Dullemond ondersteunt als overnameadviesbureau al 26 jaar ondernemers van assurantiekantoren, volmachtbedrijven, accountancykantoren en arbodienstverleners in elke fase van een fusie- of overnametraject. Naast overnameprocessen biedt BHB Dullemond onder andere ook bedrijfswaarderingen, schade- en conflictbemiddeling en beschikt het over een eigen in-house-legal team met kennis van de assurantiemarkt.