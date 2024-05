Winnaar NVGA AM Innovatieprijs Spotr verovert volmachtbranche. 'Ontzettend sexy'

Wat ooit begon als een meettool voor het verduurzamen van vastgoed van woningcorporaties is inmiddels ook een data-gedreven gebouwen-inspectietool voor verzekeraars, volmachtbedrijven en hun mkb-klanten. Spotr, winnaar van de NVGA AM Innovatieprijs 2024, is precies waar het wil zijn, maar grootse plannen liggen in het verschiet, vertelt oprichter Dirk Huibers. 'We willen naast onze bestaande woningcorporatieklanten ook verzekeraars en volmachten klantgerichter laten servicen."

Waar de vrijdagochtend voor een gemiddelde financieel dienstverlener een ideaal interviewmoment vormt, is dat in de techwereld toch net even anders. Sprints worden afgesloten en nieuwe doelen gesteld; niet geheel verbazingwekkend dat Spotr-oprichter en ceo Dirk Huibers een paar minuten meer nodig heeft voordat hij aanschuift.

Winnaar NVGA AM Innovatieprijs 2024

Want dat is Spotr natuurlijk boven alles: een techbedrijf. Én winnaar van de NVGA AM Innovatieprijs 2024: een prijs die het medio april in ontvangst mocht nemen en Huibers en co zeker geen windeieren heeft gelegd. “Sinds de innovatieprijs melden zich vijf tot tien volmachtkantoren per week bij ons”, schetst de oprichter.

En dat is boven verwachting. Hoewel de keuze voor verzekeraars en hun volmachtkantoren wel bewust is gemaakt, legt Huibers uit. “Onze origine ligt bij woningcorporaties: met behulp van drones en beeldherkenning meten we de kwaliteit van en verduurzamingsopgave voor hun panden. Maar verzekeraars vonden die data net zo goed interessant, maar dan voor hun underwriting.”

Grotere schaal

Voor Spotr betekent de verbreding naar de branche van verzekeraars en risicodragers op haar beurt juist een mogelijkheid om op te schalen. “Een grote corporatie heeft vijftigduizend woningen. Grotere Nederlandse verzekeraars hebben meer dan een miljoen gebouwen in hun portefeuille; in het geval van onze internationale launching partner Zurich heb je het zelfs over miljoenen.”

Gecombineerd met een verschuiving die volgens Huibers momenteel plaatsvindt binnen volmachtkantoren en bij hun klanten. “Ter illustratie: de directeur-grootaandeelhouder van een volmacht is gemiddeld 57 jaar. Die werkt op basis van relaties: daar komt iemand langs, geeft je een hand, vertelt je wat voor geweldigs hij heeft en die verkoopt je dat. Maar de nieuwe generatie ondernemers – waar wij ook toe behoren – wil helemaal niet dat er iemand langskomt. Dat kost je weer een uur van je tijd: ik lees het wel online."

Onze klanten willen hun relaties juist veel klantgerichter benaderen. Zelf klikken, kijken of er excessen zijn, hun klant veel minder vragen stellen. En die mkb’er misschien zelfs wel meer dekking bieden, omdat wij hen als risicodragers een veel betere informatiepositie bieden”

Terwijl de verwachtingen over de dienstverlening onverminderd hoog blijven. "Hoge kwaliteit tegen een lage prijs staat centraal binnen alle succesvolle online dienstverleningsconcepten. Proactief, onderbouwt met actuele data, waarmee je je service level hoog houdt en met dynamische prijzen kunt werken, gebaseerd op iemands persoonlijke risico's", aldus Huibers.

Garantie tegen onderverzekering ontbreekt

Daarnaast wil die ondernemer uiteindelijk wel garanties, legt Huibers uit. “Iedereen heeft een garantie tegen onderverzekering op zijn eigen huis. Maar een niveautje hoger heeft een mkb’er, die echt niet in een duur gebouw zit, géén garantie tegen onderverzekering . Wil je dat wel, dan moeten daar allemaal dure taxatiepartijen voor langskomen."

Daar moet die ondernemer dan weer de deur voor open doen, diegene rondleiden et cetera. Allemaal omslachtig voor een vrij eenvoudig verzekeringsproduct, is Spotr van mening. “Onze klanten willen hun relaties juist veel klantgerichter benaderen. Zelf klikken, kijken of er excessen zijn, de klant veel minder vragen stellen. En die mkb’er misschien zelfs wel meer dekking bieden, omdat wij hen als risicodragers een veel betere informatiepositie bieden.”

Informatie die binnen het mkb echt nog ontbreekt. Waardoor er binnen dat segment nog veel handmatig werk plaatsvindt. “En waarom wij ons precies op die doelgroep richten”, maakt Huibers de cirkel rond.

Calcasa inspireert

Een partij die Huibers inspireert is taxatietool Calcasa . “Ze begonnen met een indicatieve waardebepaling, maar inmiddels accepteren zelfs banken deze taxaties. Kost je 25 euro, een taxatie daarentegen zevenhonderd euro. Tel uit je winst. Terwijl die taxateur zelf ook eerst op Calcasa kijkt en dan misschien een paar procent erbij telt of eraf haalt. Is dat dertig keer de prijs waard?”

Een positie die Spotr op het vlak van digitale inspectie ook in zou willen nemen. Hoewel, stiekem wil Huibers nog wel wat verder gaan. “Calcasa is heel reactief en ook binnen volmachtkantoren komen vooral telefoontjes bínnen, maar gaat er weinig uit. Hoe mooi is het wanneer je je portefeuille nog klantgerichter kunt servicen, door hen proactief tegen onderverzekering te beschermen? Nu komen ze daar pas achter wanneer ze een claim indienen.”

Stapjes zijn nodig

Met NN , De Goudse en Zurich zijn de eerste verzekeraars aangehaakt en hetzelfde geldt voor diverse volmachtkantoren van de NVGA. Huibers: “Dat gaat stapje voor stapje en dat adviseren we alle partijen ook. We beginnen zeg maar met honderd panden in ons systeem en geloof me, dan kom je al de gekste dingen tegen. Hondenhokken en vloerkleden die zijn verzekerd, adressen die verkeerd in het systeem staan: zo staat het al decennia in de boeken. Dus voordat we echt impact kunnen maken, moet er eerst een flinke data clean up plaatsvinden.”

Eigenlijk vinden we juist die volmacht echt een ontzettend sexy branche voor ons. Er heeft nog weinig innovatie binnen plaatsgevonden. En uiteindelijk zijn het ook echte mkb’ers. Als ze het niets vinden, dan zéggen ze het ook direct”

Van honderd naar duizend naar tienduizend en vervolgens honderdduizend: stapsgewijs gaan hele vastgoedportefeuilles in Spotr. Wat dit verzekeraars en volmachtkantoren al heeft opgeleverd? “Het onderverzekeringspercentage ligt tussen de twintig en dertig procent: dat is natuurlijk een gigantische upsell-mogelijkheid.”

‘Sexy branche’

Grote verzekeraars en corporates zijn prachtige namen om als klant te hebben. “Maar eigenlijk”, erkent Huibers, “vinden we juist die volmacht echt een ontzettend sexy branche voor ons. Er heeft nog weinig innovatie binnen plaatsgevonden. En uiteindelijk zijn het ook echte mkb’ers. Als ze het niets vinden, dan zéggen ze het ook direct.”

“We willen nog veel leren en fouten gaan we toch maken. ‘ If you fail, fail fast ’, zo staan we erin. Die leercurve is binnen de volmacht heel erg stijl. Alleen al daarom is deze branche voor jonge bedrijven zoals wij echt geweldig.”