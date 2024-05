Gesponsord InsuranceGPT als assistent: 'De verzekeringsbranche innoveert graag'

Het afhandelen van claims kan een tijdrovende, repetitieve taak zijn. Nieuwe AI-aangedreven software kan de zware werklast van verzekeringsprofessionals verlichten. Zo besparen ze tijd en geld en kunnen zij hun klanten een meer persoonlijkere service bieden.

Toen Erik Leung, medeoprichter van de Noorse insurtech Simplifai , computerwetenschappen studeerde in Los Angeles, droomde hij ervan dat IT mensen op een dag echte impact zou laten maken. "Ik zag de problemen die werden veroorzaakt door het gebrek aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Er moest duidelijk capaciteit worden vrijgemaakt zodat we werknemers anders kunnen inzetten."

VerzekeringsGPT

Terug in Noorwegen startte Leung in 2017 Simplifai met als doel een chatbot te bouwen die daadwerkelijk voldeed aan een klantvraag. Sindsdien hebben hij en zijn medeoprichters het concept omgevormd tot een echte digitale assistent die helpt bij de e-mailverwerking en meerdere andere handelingen verricht om drukke professionals te ontlasten. "Vandaag de dag zijn we meer een leverancier van AI-automatisering dan alleen een traditioneel chatbotbedrijf."

Erik Leung, medeoprichter van Simplifai dat de InsuranceGPT lanceerde

Het bedrijf lanceerde onlangs een nieuwe oplossing voor het verwerken van claims . Dit is mogelijk door InsuranceGPT ; de eerste generatieve AI-technologie die specifiek gericht is op verzekeringsmaatschappijen. "Dit is echt een volgende stap, waarbij AI daadwerkelijk een zaak doorneemt, de feiten onderzoekt, en de wetten, regels en beleid vanuit een juridisch perspectief begrijpt. Op basis daarvan maakt de AI een beoordeling of de claim kan worden verwerkt. Zo niet, dan kun je met de GPT een e-mailantwoord opstellen om de ontbrekende informatie op te vragen.”

Binnen handbereik

AI-technologie kan volledige end-to-end claimverwerking ondersteunen, en daarmee flinke kosten- en tijdbesparing opleveren. Drukke claimsmanagers kunnen zich daardoor richten op uitdagender taken. Wel houdt een mens altijd de touwtjes in handen, benadrukt Leung. "Je hebt een handige assistent binnen handbereik die de verzekeringsprofessional stap voor stap ondersteunt in de claimafhandeling. Zo’n assistent is heel flexibel en kan eenvoudig worden getraind voor maatwerkoplossingen. Het begeleidt je bij elke stap en levert informatie waarvoor je normaal gesproken veel zou moeten lezen."

De software belooft het aantal verwerkte claims per dag met maximaal 50 procent te verhogen zonder dat je er extra personeel voor hoeft in te huren. Het biedt nauwkeurige suggesties, gebaseerd op domein-specifieke kennis, inclusief specifieke wetten, bedrijfsbeleid en voorwaarden van de overeenkomst. Leung benadrukt: "De systemen beschermen de gegevens van de eiser en voldoen aan de AVG, de EU AI Act en alle toepasselijke wet- en regelgeving."

Persoonlijke service

De huidige schadeafhandeling is niet altijd de meest klantvriendelijke, vindt Leung. "Stel je hebt net een auto-ongeluk gehad… Je bent gestrest, hebt hulp nodig, en waarschijnlijk iemand om je te kalmeren. Je verzekeringsmaatschappij heeft meestal niet veel tijd om jou als individu te spreken. Ze handelen gewoon je claim af, meer niet. Maar als we de repetitieve, minder urgente taken minimaliseren, dan hebben medewerkers meer tijd om jou persoonlijker te woord te staan."

Leung weet dat bij meer dan de helft van de eerste schademeldingen de verstrekte informatie niet volledig is. "Claimsagenten die een dossier openen, besteden zo'n tien, vijftien minuten aan het lezen en checken ervan. Vervolgens zien ze dat de zaak niet klaar is om te worden verwerkt en moeten ze om meer informatie gaan vragen. Die kostbare tijd hadden ze kunnen besteden aan het kalmeren van hun klant."

Het team achter de nieuwe AI-oplossing voor het verwerken van schadeclaims

Nederlandse lancering

De schadeafhandelingsoplossing van Simplifai is in eerste instantie gericht op de Nederlandse autoverzekeringsmarkt. Twee klanten zijn al binnen: Van Ameyde en NH1816. Leung licht de keuze voor ons land en de sector toe. "Natuurlijk hebben we de ambitie om uit te breiden naar vele andere landen en verzekeringstypes. Toen we begonnen met het bouwen van deze oplossing, werkten we nauw samen met onze klanten. We willen er immers zeker van zijn dat we hiermee aan een marktvraag voldoen. De meeste van onze klanten bevinden zich in Nederland, met autoverzekeringen als een van hun belangrijkste producten. Het is voor ons een geweldig startpunt met een solide potentieel om uit te breiden naar andere soorten verzekeringen, zoals autoverzekeringen met lichamelijk letsel, ziektekosten-, levens- of zelfs reisverzekeringen."

Competitief

Door het competitieve karakter is de verzekeringssector bij uitstek geschikt voor dit soort technologie, denkt Leung. "Ik zie dat de industrie erg graag innoveert en nieuwe oplossingen toepast. Het is immers een steeds concurrerender omgeving met veel niet-traditionele spelers op de markt, zoals Apple die zijn telefoons verzekert en automerken die hun auto's verzekeren. Dus willen de verzekeringsmaatschappijen een stap vóór blijven, dan zullen ze dit soort oplossingen gewoon moeten toepassen."

