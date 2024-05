AMverzekeringsrally; dit is waar het om draait

De derde editie van de AMverzekeringsrally komt steeds dichterbij. Op dinsdag 28 mei worden de Brabantse landwegen het terrein waar een stoet fraaie auto's een route zo goed mogelijk probeert af te leggen.

Bij de AMverzekeringsrally draait het niet om snelheid, maar om een zo goed mogelijk samenspel tussen bestuurder en navigator. In duo’s wordt geprobeerd een nog onbekende route, zo correct mogelijk af te leggen. De navigator vertelt op basis van instructies in een routeboek hoe de bestuurder moet rijden, wat zorgt voor een leuk samenspel tussen bestuurder en navigator!

Diverse opdrachten

In deze rally ligt de nadruk onder andere op de kaartleesvaardigheden van de navigator. De deelnemers komen tijdens de rally in aanraking met verschillende rally- en kaartleessystemen. Tijdens de rally moeten deelnemers verschillende opdrachten uitvoeren, zoals het volgen van een ingetekende lijn, waarbij ze proberen zo nauwkeurig mogelijk van begin tot eind in voorwaartse richting te rijden, terwijl er op de route 'barricades' zijn. Bij een andere opdracht moet er juist een zo kort mogelijke route van punt naar punt worden gereden.

De totale rijtijd van de rally bedraagt ongeveer 3,5 uur. Naast deze leuke en uitdagende activiteit is er natuurlijk ook nog volop gelegenheid om te netwerken met collega’s uit de branche en de dag wordt afgesloten met een ontspannende barbecue!