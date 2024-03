De AM Verzekeringsrally trekt naar Brabant. Heb jij je al ingeschreven?

Toe aan het voorjaar? Meld je dan aan voor de AM Verzekeringsrally! Op dinsdag 28 mei trekken we met branchenoten door al het moois dat Brabant te bieden heeft. Doe jij al mee? Heb je een begeerlijke oldtimer, een hypermoderne EV, of wil je een keer een mooie klassieker huren? Alles is mogelijk. Start en finish zijn dit jaar op dezelfde plaats.

Bij rally's denk je misschien aan de FIA World Rally Championship; zo snel mogelijk een moeilijk parcours afleggen in een daarvoor aangepaste auto. Bij de AM Verzekeringsrally gaat het daar juist niet om. Hier is het doel een onbekende route zo correct mogelijk te rijden. Dit doe je met de instructies en opdrachten in het routeboek, samengesteld door een professionele rallyorganisator. AM Verzekeringsrally 2024 Schrijf je hier in! Landelijke wegen De route wordt uitgezet op de openbare weg, dwars door het Brabantse land. Deelnemers van de AM Verzekeringsrally dienen zich dan ook strikt te houden aan de geldende verkeersregels. Tijdens het rallyrijden staat teamspel voorop; de communicatie tussen bestuurder en navigator is van groot belang om goed te finishen. Voor en na de rally is er uitgebreid de gelegenheid om te netwerken met collega’s uit de complete verzekeringsbranche. Meer weten? Alle informatie over de AM Verzekeringsrally vind je hier .

