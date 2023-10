Young InSurance zoekt nieuwe bestuursleden

Het bestuur van Young InSurance heeft plek voor zes nieuwe young professionals. Na bijna 5 jaar is het voor een aantal bestuursleden tijd om zich ergens anders op te richten. Daarom is de netwerkorganisatie per januari 2024 op zoek naar vier nieuwe bestuursleden die vanaf december 2023 alvast kunnen meedraaien met het huidige bestuur. In de loop van 2024 komen er nog twee plekken vrij.