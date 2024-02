Vrouw met exportauto gestrand in Griekenland; ANWB wees pechhulp onterecht af

Daar stond ze dan met haar katten langs de weg in Griekenland. De geleende Caddy die de vrouw gebruikte om te kamperen had het begeven. ANWB had haar op het hart gedrukt dat ze recht had op pechhulp, maar de organisatie wist niet dat het om een exportauto ging. Toch had ANWB pechhulp moeten verlenen.