Dalende rente verdiept malaise met trage banken en verzekeraars in levenmarkt

Directeur van Moneywise Jeroen Wolfsen is al bijna gewend aan aanbieders die hun eigen gedragscode niet nakomen. Kapitaaloverdracht vanuit een expirerende lijfrente gaat structureel trager dan mag. Nu de rente snel daalt, kan dat voor consumenten schadelijk uitpakken. Een nieuwe offerte na dertig dagen is soms zoveel nadeliger dat het levenslang tientallen euro's per maand kost. Wolfsen is er onderhand klaar mee: "Dit systeem móet anders."