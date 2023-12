Intermediair krijgt voordeeltje: bemiddeling DIL alleen via adviseur aftrekbaar

Een klant die via een adviseur een direct ingaande lijfrente (DIL) afsluit, mag de bemiddelingskosten die hij daar voor moest maken aftrekken van zijn inkomen. De Belastingdienst heeft daar onlangs een standpunt over gepubliceerd. Lijfrente-expert Jeroen Wolfsen (Moneywise) is zeer te spreken over de wijziging. "Voor het eerst sinds jaren weer eens een besluit in het voordeel van de adviseur."