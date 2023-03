Gelijk speelveld in levenmarkt? Wolfsen: ‘Tarieven van verzekeraars zijn absurd’

Jeroen Wolfsen werd met Moneywise.nl groot in lijfrentes vanaf het provisieverbod. Waar andere adviseurs afhaakten omdat de verdiensten niet meer opwogen tegen de moeite, automatiseerde Moneywise. Inmiddels is hij een van de weinige grote spelers. Ook andere adviseurs raadplegen zijn online vergelijker voor hun klanten. Wolfsen weet het, want telkens dezelfde IP-adressen, maar hij doet er niet moeilijk over. Waar Wolfsen wel moeite mee heeft: verzekeraars die alle samenwerkingsovereenkomsten aan hun laars lappen.