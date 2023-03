Wolfsen (Moneywise) haalt uit naar levenmarkt: ‘Ze hebben gewoon schijt aan je’

Zo af en toe moet de vulkaan spuwen. Moneywise-directeur Jeroen Wolfsen heeft net de drukste periode van het jaar achter de rug. En het stemt hem niet vrolijk. Verzekeraars en banken lappen de regels aan hun laars: over de verwerking, over het level playing field en de AVG. En het duurt maar voort. “Ik verbaas me wel eens over het gemak van de vakbroeders, we gaan bijna als makke schapen naar de slachtbank.” Vandaag deel 1: chaos met PSK's.