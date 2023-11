Promovendum mag klant met leegstaande woning niet royeren

De man was zich van geen kwaad bewust toen hij vorig jaar een claim indiende bij zijn woningverzekering. Door storm Eunice had hij schade opgelopen aan zijn huis. De woning was echter sinds het afsluiten van de verzekering niet bewoond. Reden voor verzekeraar Promovendum om de vergoeding te weigeren. Onterecht, oordeelt Kifid.