Werk in beweging: 'Focus niet op voortgang, maar op vooruitgang' [Podcast]

De arbeidsmarkt verandert door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Denk aan globalisering, digitalisering en robotisering. Voor organisatiefuturoloog en spreker Arjen Banach is stilstaan absoluut geen optie. "Als je in een snel veranderende wereld blijft doen wat je altijd hebt gedaan, krijg je dus steeds een beetje minder." vertelt hij in Koplopers, de podcast van Avéro Achmea. "Ik denk dat het werk als adviseur leuk is als je zoveel mogelijk impact kunt maken. En ik pleit ervoor om dat activistischer te doen."

Duurzame inzetbaarheid gaat verder dan gezondheid

Voor organisatiefuturoloog en spreker Arjen Banach zijn problemen uitdagingen in vermomming; kansen om te veranderen, te groeien, te innoveren, te verbeteren. “Een organisatie in beweging kan elke uitdaging aan”, stelt hij. Zijn benadering is niet alleen positief geformuleerd, maar ook proactief. Organisaties kunnen werken aan duurzame inzetbaarheid. Dat is geen trendwoord. Het is simpelweg het stimuleren van gezonde, gelukkige en bekwame medewerkers. Het personeelstekort maakt het nóg belangrijker dat medewerkers langer en met plezier doorwerken. Meer welzijn, meer zekerheid en langer inzetbaar. In de podcast Koplopers gaat Benach dieper in op duurzame inzetbaarheid en de revolutie die hij nodig acht.

Vooruitgang is noodzakelijk

Het gaat niet alleen om de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers, maar ook om de vraag: hoe kunnen organisaties zichzelf en het werk zo inrichten dat ze blijvend waarde creëren in een constant veranderende wereld? Volgens Banach is het essentieel dat bedrijven zich niet vastklampen aan het verleden. Ze moeten vooruitkijken en anticiperen op de toekomst. Meer dan eens heeft hij in lezingen een ware revolutie gepredikt – niet zozeer op technologisch gebied, maar in de mindset. “Focus niet op voortgang, maar op vooruitgang.”

Ik denk dat het werk als adviseur leuk is als je zoveel mogelijk impact kunt maken. En ik pleit ervoor om dat activistischer te doen.” — Arjen Banach

Activistische aanpak als advies

Zijn pleidooi om duurzame inzetbaarheid haast met een activistische insteek te benaderen is interessant. Ongezonde of ongelukkige medewerkers vormen een risico voor organisaties. Banach is van mening dat het werk als adviseur het meest waardevol is als er impact kan worden gemaakt. “En dat kan echt”, benadrukt hij. Vooral het actief aanmoedigen en faciliteren van verandering bij werkgevers kan een verschil maken. “Adviseurs komen overal binnen en er wordt naar hen geluisterd.”

Benach inspireert professionals

Adviseurs kunnen een schakel zijn met hun kennis, tools en inzichten. Zoals ook Banach zelf een schakel is als spreker en inspirator. In zijn boeken, zoals Een nieuwe werkrealiteit en Zet de patiënt op 2 , biedt hij inzichten in de organisatiecultuur en de toekomst van werk. Ook benadrukt hij dat het welzijn van de medewerkers centraal moet staan. Het zorgen voor anderen begint bij jezelf: dit geldt eveneens voor bedrijven en organisaties. Met zijn lezingen en webinars inspireert hij professionals in binnen- en buitenland over verandering, innovatie, goed werkgeverschap en werkgeluk.

Meer weten? Luister naar de podcast Koplopers

Al deze punten, leermomenten en inzichten van Arjen Banach komen terug in de podcast Koplopers. En meer, want hoe duurzaam inzetbaar is deze drukbezette, innovatieve denker eigenlijk zelf? Luister nu naar de laatste aflevering van onze podcast. Het is tijd voor verandering, en voor beweging: “Mensen vergaderen zich suf en we hebben het gevoel dat we aan het werk zijn, maar creëren we ook waarde? Nee, totaal niet!”

Tijd voor een revolutie dus.

Meer weten over Duurzame inzetbaarheid en risicomanagement? Klik hier .