Kifid onderzoekt klanttevredenheid bij financiële dienstverleners

In oktober 2023 onderzoekt onderzoeksbureau MarketResponse opnieuw hoe aangesloten financiële dienstverleners Kifid waarderen. Dit als opvolging van hetzelfde onderzoek in 2022. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in mogelijke verbeterpunten in hoe de financieel dienstverlener de klachtbehandeling waardeert.