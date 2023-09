Wat als… ziekteverzuim niet alleen een kostenpost is maar ook een kans?

Het ziekteverzuim in Nederland stijgt elk jaar opnieuw. In 2022 kostte dat werkgevers in totaal maar liefst 27 miljard euro. Nooit eerder was het verzuim zo hoog als nu. Een grote zorg voor veel organisaties, en terecht. Maar wat als... verzuim te voorkomen is door een focus op gezondheid, werkplezier en welzijn? Als adviseur kun je de ondernemer helpen om knelpunten en mogelijke oplossingen in beeld te brengen.

Een zieke medewerker kost honderden euro’s per dag. Voor ondernemers is dat veel geld. Verzuim zorgt ook voor productiviteitsverlies en meer druk op de rest van het personeel. Opvallend genoeg bevinden de meeste zieke medewerkers zich in de gezondheids- en welzijnszorg, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Maar ook in andere sectoren zijn medewerkers steeds vaker én langer ziek.

Gezond gedrag begint op de werkplek

Medewerkers brengen een groot deel van hun tijd door op het werk. Dat maakt de werkplek de ideale omgeving om gezond gedrag te stimuleren. Risicofactoren identificeren is echter essentieel om ziekteverzuim te verminderen. Zo houdt volgens onderzoek van TNO ruim de helft van het totaal aantal verzuimdagen verband met ofwel psychische klachten, overspannenheid of burn-out, ofwel met klachten aan het bewegingsapparaat. Door gezonde keuzes te stimuleren kunnen organisaties het welzijn van medewerkers verbeteren. En ja, dan daalt in de regel het ziekteverzuim ook. Investeren in gezondheid en welzijn ‘betaalt’ zich altijd terug.

De invloed van voeding en beweging op verzuim

Tal van factoren hebben invloed op het ziekteverzuim. Zo is er een bewezen verband vastgesteld tussen slechte voeding en verzuim. Maar ook een gebrek aan beweging speelt overduidelijk een rol, zeker bij mensen die voornamelijk op kantoor werken. Individueel weten de meeste mensen wel wat goed en gezond is, maar daadwerkelijk je gedrag aanpassen … dat kan lastig zijn.

Maar wat als... we een stap verder gaan?

Gezonde(re) keuzes faciliteren is essentieel. Dit gaat verder dan alleen de fysieke gezondheid: het heeft invloed op welzijn, productiviteit en zelfs het behoud van medewerkers. Maar makkelijk is het niet. Gelukkig kun jij als adviseur helpen. De aanpak varieert, want niet elk bedrijf is hetzelfde, maar toch komen veel risicofactoren overeen. Voer hierover ‘het goede gesprek’. “ Hoe gaat het met uw medewerkers: zijn ze gemotiveerd, is er veel ziekteverzuim, en hoe zijn de verloopcijfers? “ Focus niet op het voorkomen van verzuim, maar op het verbeteren van de welzijn van mensen.

Advies maakt het verschil

Het klinkt allemaal heel logisch Een gezonde leefstijl en werk - privé balans is geen bijzaak, maar essentieel in het leven en dus de bedrijfscultuur. Adviseren op Duurzame inzetbaarheid betekent goed luisteren naar uw relaties, en vervolgens identificeren van behoeften en zorgen. Daarna benadruk je hoe strategisch investeren in de gezondheid en welzijn van medewerkers leidt tot een win-win situatie. Door het geven van praktische handvatten en voorbeelden en empathisch te reageren, bouw je een vertrouwensrelatie op. Dan volgt de overtuiging haast vanzelf. Dit kan niet alleen leiden tot minder ziekteverzuim, maar ook tot een hogere productiviteit en werkplezier.

Dit is de kracht van risicogestuurd adviseren

Dus wat als... ziekteverzuim niet langer wordt gezien als een kostenpost, maar juist als een kans? Een kans om medewerkers letterlijk en figuurlijk beter in hun vel te steken; een kans om een gezonde, productieve en gelukkige werkplek te creëren... Soms moet je een ‘wat als’ omzetten naar de realiteit. Ook dat is de kracht van risicogestuurd adviseren. Stap voor stap maken we werkend Nederland iets gezonder.

